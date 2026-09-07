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Έπιασε ήδη δουλειά και μπήκε στα βαθιά. Η Σοφία Χριστοδούλου Μακρή βρέθηκε σήμερα πρωί πρωί στο προεδρικό γραφείο της ΕΔΕΚ ανέλαβε καθήκοντα και σήκωσε τα μανίκια πάνω. «Μας περιμένει πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά», ήταν η πρώτη της κουβέντα στο τηλεφώνημα μας.

Η νέα πρόεδρος της ΕΔΕΚ μπήκε από νωρίς στα δύσκολα, αφού τα δεδομένα στο κόμμα δεν αφήνουν περιθώριο ούτε καν για το στοιχειώδη χρόνο προσαρμογής. Η συγκίνηση από το αποτέλεσμα είναι ακόμα εμφανής στον τόνο της φωνής της Σοφίας Χριστοδούλου Μακρή, αλλά την ίδια ώρα υπάρχει απόλυτη συνειδητοποίηση και του βαθμού της ευθύνης που αναλαμβάνει.

«Σήμερα είναι η ώρα να γυρίσουμε σελίδα»

«Η ΕΔΕΚ έχει ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, στους ανθρώπους της και στον τόπο. Και αυτή την ευθύνη οφείλουμε να την αναλάβουμε με καθαρό λόγο, πολιτική συνέπεια και αποφασιστικότητα», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΔΕΚ, για να προσθέσει στη συνέχεια: «Η επιλογή μας είναι ξεκάθαρη, θέλουμε μια ΕΔΕΚ σύγχρονη, ισχυρή, ενωμένη και χρήσιμη για την κοινωνία. Μια ΕΔΕΚ που δεν θα ακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά θα τις διαμορφώνει. Που θα παρεμβαίνει με θέσεις, θα διεκδικεί με αξιοπιστία και θα έχει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου».

«Για να το πετύχουμε», συνέχισε, «χρειάζεται ενότητα στην πράξη. Οι πόρτες της ΕΔΕΚ πρέπει να είναι ανοικτές σε όλους όσοι συμμερίζονται τις αρχές, τις αξίες και την πολιτική μας ταυτότητα. Χρειαζόμαστε κάθε άνθρωπο που θέλει να προσφέρει, κάθε στέλεχος, κάθε μέλος και κάθε φίλο που πιστεύει ότι η ΕΔΕΚ μπορεί και πρέπει να είναι μια ισχυρή πολιτική και κοινωνική δύναμη».

Επανέλαβε επίσης τη θέληση της το κόμμα να προχωρήσει μπροστά, με σεβασμό όμως στους αγώνες και την ιστορία του. «Προχωρούμε μπροστά τιμώντας την ιστορία μας. Σεβόμαστε τους αγώνες, τις θυσίες και την προσφορά όλων όσοι υπηρέτησαν την ΕΔΕΚ και την πατρίδα. Η παρακαταθήκη του Βάσου Λυσσαρίδη είναι ευθύνη για το παρόν και οδηγός για το μέλλον».

Καταλήγοντας ανέφερε ότι «η ΕΔΕΚ δεν δημιουργήθηκε για να συμβιβάζεται με τη στασιμότητα ούτε για να αρκείται σε έναν περιορισμένο ρόλο. Δημιουργήθηκε για να αγωνίζεται, να διεκδικεί, να υπερασπίζεται αρχές και να προσφέρει πραγματικές λύσεις στην κοινωνία».

Καταστατικό συνέδριο και διαχείριση οικονομικού

Πρώτος μεγάλος σταθμός για τη νέα πρόεδρο της ΕΔΕΚ είναι το επερχόμενο Καταστατικό Συνέδριο που είναι προγραμματισμένο για τα τέλη Οκτωβρίου κατά το οποίο αναμένεται να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις για τη συνέχεια και σε σχέση με το εκλογικό συνέδριο που είναι προγραμματισμένο για τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Μεγάλο στοίχημα και πρόκληση, η διαχείριση των οικονομικών δυσκολιών της ΕΔΕΚ, η οποία μετά την μη είσοδο της στη Βουλή, δεν λαμβάνει κρατική χορηγία.

Πρωτοβουλία Αγώνα: Νιώθουμε δικαιωμένοι

Η Πρωτοβουλία Αγώνα σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι σήμερα δεν είναι μέρα για πανηγυρισμούς και φιλοφρονήσεις, αλλά είναι μέρα ευθύνης. «Μέρα που συγκεντρώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας και κοιτάζουμε μπροστά.

Το μόνο «μπράβο» ανήκει στον περήφανο κόσμο της ΕΔΕΚ. Στους χιλιάδες ΕΔΕΚίτες που, όταν τους δόθηκε η ευκαιρία, μίλησαν. Και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους πλήγωσαν την ΕΔΕΚ, σε όσους μεθοδικά και συνειδητά την οδήγησαν στο χείλος του γκρεμού. Η συλλογική αξιοπρέπεια, η διαφάνεια και η πίστη στις πατριωτικές και σοσιαλιστικές αρχές του Βάσου Λυσσαρίδη νίκησαν τις τακτικές του εκφοβισμού, των διαγραφών και των κλειστών γραφείων», σημειώνει στην ανακοίνωση της η πρωτοβούλια και προσθέτει ότι νιώθουν δικαιωμένοι.

«Νιώθουμε περήφανοι γιατί, μέσα από τον δρόμο της διεκδίκησης, της δημοκρατίας και της νομιμότητας, καταφέραμε να εκλέξουμε τον δικό μας άνθρωπο στην Προεδρία της ΕΔΕΚ. Η ανάδειξη της Σοφίας στην ηγεσία δεν είναι απλώς μια αλλαγή προσώπου — είναι η απόδειξη ότι η ΕΔΕΚ ανήκει αποκλειστικά στον κόσμο της και όχι σε αυλές, νομές εξουσίας και προσωπικές ατζέντες.

Η Σοφία ήταν παρούσα σε αυτόν τον αγώνα. Ανταποκρίθηκε στο ιστορικό κάλεσμα της στιγμής και ανέλαβε την ευθύνη να σταθεί μπροστά, όταν αυτό απαιτούσε τόλμη, αποφασιστικότητα και καθαρή θέση».