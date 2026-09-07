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Ένας 21χρονος φοιτητής στην κεντρική Ινδία ανέλαβε σχεδόν μόνος του να δώσει ξανά ζωή σε έναν ποταμό που είχε πνιγεί στα σκουπίδια, απομακρύνοντας επί μήνες με τα χέρια του πλαστικά, μπουκάλια και κάθε είδους απορρίμματα.

Ο Σουρέντρα Σινγκ Τσόντχαρι, γνωστός στα social media ως «Bittu Tabahi», άρχισε τον Ιανουάριο να μπαίνει στα μολυσμένα νερά του ποταμού Άτζναρ, στην πολιτεία Μάντια Πραντές, βγάζοντας με τα χέρια του πλαστικά, μπουκάλια, φύκια και κάθε είδους σκουπίδια.

Αρχικά, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Independent, στην προσπάθειά του συμμετείχαν μερικοί φίλοι του, όμως σταδιακά ο καθαρισμός μετατράπηκε σε μια σχεδόν μοναχική αποστολή, καθώς εκείνος συνέχισε να επιστρέφει στον ποταμό ακόμη και όταν οι υπόλοιποι σταμάτησαν.

Ο νεαρός, φοιτητής στο πανεπιστήμιο της μικρής πόλης Μπιαόρα, ζει με τους γονείς του. Όπως αποκάλυψε, στην αρχή τους έλεγε ψέματα ότι έβγαινε για κρίκετ ή για να συναντήσει φίλους, ενώ στην πραγματικότητα πήγαινε στον ποταμό για να καθαρίσει.

Η εικόνα του ποταμού, που περνούσε δίπλα από έναν ναό τον οποίο επισκεπτόταν συχνά, ήταν αυτή που τον έκανε να πάρει την απόφαση να δράσει.

«Κάθε φορά που πήγαινα στον ναό ή περνούσα από τον ποταμό, σκεφτόμουν ότι πρέπει να τον καθαρίσω», ανέφερε.

Ο Τσόντχαρι συνέχισε την προσπάθειά του για μήνες, μέσα σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες, ακόμη και τα καλοκαιρινά βράδια. Δεν διέθετε ειδικό εξοπλισμό ασφαλείας, ενώ, όπως παραδέχθηκε, δεν γνώριζε καν κολύμπι.

«Ήθελα να φτιάξω ένα μηχάνημα για να καθαρίσω τον ποταμό, αλλά δεν είχα χρήματα. Είμαι φοιτητής. Έτσι σκέφτηκα ότι θα καθαρίσω όσο μπορώ με τα ίδια μου τα χέρια», είχε δηλώσει.

Η προσπάθειά του, ωστόσο, είχε και προσωπικό κόστος. Η συνεχής επαφή με τα μολυσμένα νερά του ποταμού του προκάλεσε μολύνσεις, ενώ το δέρμα στα χέρια και τα πόδια του άρχισε να ξεφλουδίζει.

Μαζί με φίλους του συγκέντρωσαν χρήματα για τον απαραίτητο εξοπλισμό, ενώ ο ίδιος υπολογίζει ότι ξόδεψε περίπου 30.000 ρουπίες (περίπου 230 ευρώ) για την προσπάθεια. Παράλληλα, τοποθέτησε κάδους απορριμμάτων γύρω από τον ποταμό, χωρίς καμία κρατική χρηματοδότηση.

Οι εικόνες του ποταμού πριν και μετά τον καθαρισμό άρχισαν να διαδίδονται στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η προσπάθεια του 21χρονου να ξεπεράσει τα όρια της μικρής του πόλης.

Ο Ινδός επιχειρηματίας και πρόεδρος του ομίλου Mahindra, Ανάντ Μαχίντρα, μοιράστηκε βίντεο με τη δράση του στο Χ, αφού κάποιοι είχαν κατηγορήσει τον νεαρό ότι καθαρίζει τον ποταμό μόνο για προβολή στα social media.

«Αν η επιθυμία για likes μπορεί να γίνει δύναμη για καλό, τότε δεν έχω κανένα πρόβλημα», έγραψε ο Μαχίντρα.

Την ιστορία του μοιράστηκε και ο πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας κρίκετ της Αγγλίας, Κέβιν Πίτερσεν, ο οποίος δημοσίευσε φωτογραφίες πριν και μετά τον καθαρισμό, γράφοντας: «Ηρωική προσπάθεια. Αξίζει διεθνή αναγνώριση».

Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι επικριτές. Κάποιοι αμφισβήτησαν τη γνησιότητα των εικόνων πριν και μετά, υποστηρίζοντας ότι είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Τσόντχαρι απάντησε δείχνοντας τη δουλειά μηνών που έκανε μόνος του.

Οι δημοτικές αρχές της Μπιαόρα αποφάσισαν τελικά να στηρίξουν την προσπάθεια, διαθέτοντας βοηθητικά μηχανήματα για την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων απορριμμάτων, ενώ κάτοικοι της περιοχής συμμετείχαν επίσης στον καθαρισμό.

Ο ίδιος όμως επισημαίνει ότι η απομάκρυνση των σκουπιδιών δεν αρκεί, αν αυτά συνεχίσουν να επιστρέφουν στον ποταμό.

#WATCH | Rajgarh, Madhya Pradesh: Surendra Singh Chaudhary, a 21-year-old https://t.co/j5uUgYTay8. student from Biaora, Rajgarh district, launches a single-handed cleanup campaign for the polluted Ajnar River.



Known on social media as 'Bittu Tabahi', Surendra started the drive… pic.twitter.com/dCtXI0ZoqM — ANI (@ANI) September 5, 2026

Πέντε μεγάλοι αγωγοί αποχέτευσης διοχετεύουν λύματα στον ποταμό της Μπιαόρα, ενώ ο ποταμός επιβαρύνεται και από θρησκευτικές προσφορές, όπως λουλούδια και αντικείμενα που αφήνονται στο νερό σύμφωνα με τοπικά έθιμα. Ο νεαρός συλλέγει μέρος αυτών των υλικών και τα μετατρέπει σε κομπόστ.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι πετούν σκουπίδια στον ποταμό. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις», είπε.

Η προσπάθειά του όμως έχει ήδη αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο η τοπική κοινωνία βλέπει τον ποταμό. Την Παρασκευή, ο Ολλανδός εφευρέτης και ιδρυτής της οργάνωσης The Ocean Cleanup, Μπόγιαν Σλατ, απάντησε σε ανάρτηση για τη δράση του γράφοντας απλά: «Έλα να δουλέψεις μαζί μας».

Ο επικεφαλής της πολιτείας Μάντια Πραντές, Μόχαν Γιαντάβ, συνάντησε επίσης τον 21χρονο στην κατοικία του στο Μποπάλ και εξήρε την προσπάθειά του.

protothema.gr