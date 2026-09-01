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Viral έγινε ένα βίντεο με την άφιξη του Προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος βρέθηκε στο Μπισκέκ για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO).

Καθώς ο Σι Τζινπίνγκ έφτανε στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, φωτογράφοι και δημοσιογράφοι είχαν τοποθετηθεί σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο για να καλύψουν την τελετή υποδοχής.

Ωστόσο, ένας φωτογράφος φαίνεται πως κινήθηκε προς το κόκκινο χαλί και πλησίασε περισσότερο τον Κινέζο πρόεδρο απ’ όσο επέτρεπαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η αντίδραση της προσωπικής φρουράς του Σι ήταν άμεση και ελαφρώς κωμική με τον τρόπο που εξελίχθηκε.

Ο φωτογράφος που πλησίασε πολύ τον Σι Τζινπίνγκ

🇨🇳 A photographer got a little too close to Xi Jinping during his arrival in Bishkek.



Xi’s security detail solved the problem rather efficiently.



The man's in Kyrgyzstan for the 2026 Shanghai Cooperation Organization summit and a state visit.



Seems like the acceptable distance… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) August 31, 2026

Στο βίντεο διακρίνονται άνδρες της ασφάλειας να προσεγγίζουν τον φωτογράφο, να τον αρπάζουν και να τον απομακρύνουν αμέσως και σχεδόν σηκωτό από την περιοχή του κόκκινου χαλιού. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά στους παρευρισκόμενους και στις κάμερες, με το σχετικό βίντεο να διαδίδεται γρήγορα στο διαδίκτυο.

Φαίνεται ότι η αποδεκτή απόσταση από τον Κινέζο πρόεδρο μετριέται σε εκατοστά. Και οι σωματοφύλακές του κρατούν το χάρακα.

Για τη Σύνοδο της Σαγκάης με Πούτιν και Πεζεσκιάν

Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Μπισκέκ έχει μετατραπεί σε επίκεντρο διεθνούς διπλωματίας. Η πόλη φιλοξενεί κορυφαίους ηγέτες από την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία, το Ιράν και άλλα κράτη-μέλη του SCO.

Οι δρόμοι της πρωτεύουσας έχουν στολιστεί με σημαίες και τα εμβλήματα της Συνόδου, ενώ η επίσημη υποδοχή περιλαμβάνει κόκκινα χαλιά, εθνικές σημαίες, επίσημες τελετές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, έφτασαν στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν, το Μπισκέκ, για να παρακολουθήσουν και τους Παγκόσμιους Αγώνες Νομάδων.

Τα πλάνα από την τελετή εντυπωσιάζουν.

World leaders including Russian President Vladimir Putin and Indian PM Narendra Modi were in the Kyrgyz capital of Bishkek for the World Nomad Games. The opening ceremony took place on the eve of the Shanghai Cooperation Organisation summit https://t.co/JstrpxaJ5b pic.twitter.com/w7pCSLNELD — Reuters (@Reuters) September 1, 2026

Και τελετή με αγωνίσματα νομάδων

Οι Παγκόσμιοι Αγώνες Νομάδων είναι μια διεθνής αθλητική διοργάνωση που επικεντρώνεται σε παραδοσιακά αθλήματα και αγωνιστικές πρακτικές των νομαδικών λαών της Κεντρικής Ασίας και άλλων περιοχών.

Οι Αγώνες ξεκίνησαν το 2014 στο Κιργιστάν, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης της χώρας, και πραγματοποιούνται ανά διαστήματα σε διαφορετικές χώρες.

Στόχος τους είναι κυρίως η διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς των νομαδικών λαών, μέσα από παραδοσιακά αγωνίσματα.

Η τελετή έναρξης των αγώνων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, την παραμονή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

iefimerida.gr