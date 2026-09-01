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Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνάντηση με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, στο Κιργιστάν όπου βρίσκεται για τη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης.

«Θεωρώ σημαντικό το γεγονός ότι σήμερα έχουμε την ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε αυτή τη συνάντηση. Οι σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας βρίσκονται σήμερα πραγματικά σε πολύ πιο προχωρημένο επίπεδο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο», δήλωσε ο Ερντογάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον πυρηνικό σταθμό του Ακούγιου, τονίζοντας: «Ο σταθμός του Ακούγιου έχει μεγάλη σημασία για τις σχέσεις Ρωσίας-Τουρκίας. Πλέον έχουμε εισέλθει στην τελική φάση της ολοκλήρωσής του».

Παράλληλα, προανήγγειλε περαιτέρω συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. «Μετά την έναρξη λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού του Ακούγιου, θα προχωρήσουμε και πάλι μαζί στα βήματα για την κατασκευή νέων σταθμών», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στον Ερντογάν ότι «χάρη στο ενδιαφέρον σας, η οικονομική συνεργασία παραμένει σε υψηλό επίπεδο».

«Η Τουρκία είναι ένας από τους προνομιακούς εταίρους μας στους τομείς της εξωτερικής πολιτικής και της οικονομίας», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ισχυρή ρωσική αντιπροσωπεία

Στη συνάντηση συμμετέχει πολυμελής ρωσική αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνονται ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, οι αντιπρόεδροι της κυβέρνησης Αλεξάντερ Νόβακ και Αλεξέι Οβερτσούκ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης της Προεδρικής Διοίκησης Μαξίμ Ορέσκιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ και ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου για διεθνή θέματα Γιούρι Ουσακόφ.

Παρόντες είναι επίσης οι υπουργοί Μεταφορών Αντρέι Νικίτιν, Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ και Ενέργειας Σεργκέι Τσιβίλεφ, καθώς και ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Στρατιωτικο-Τεχνικής Συνεργασίας Ντμίτρι Σουγκάγεφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF) Κίριλ Ντμίτριεφ και ο γενικός διευθυντής της Rosatom Αλεξέι Λιχατσόφ.

Ο Ουσακόφ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι στην ατζέντα των συνομιλιών Πούτιν και Ερντογάν βρίσκονται η διευθέτηση του πολέμου στην Ουκρανία και η κατάσταση στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας.

skai.gr