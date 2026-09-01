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Συγκλονιστική αποκάλυψη για βιασμό Ελληνοκύπριου κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του το 1974 έγινε στην κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Αιχμαλώτων κ. Βάσο Χρίστου.

Ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι δέχτηκε τηλεφώνημα από την σύζυγο του αιχμαλώτου, η οποία του ανέφερε το συμβάν. Όπως είπε, την ρώτησε γιατί του ανέφερε το συμβάν και αυτή απάντησε πως ο σύζυγός της εκμυστηρεύτηκε το γεγονός επειδή δεν επιθυμούσε να το πάρει μαζί του στον τάφο και ότι αισθανόταν ότι αυτό θα τον ξαλάφρωνε.

Αποκτήσαμε τέσσερα παιδιά και δεν μου έκανε την παραμικρή αναφορά, είπε η σύζυγος στον πρόεδρο των Αιχμαλώτων.

Όταν η σύζυγος ρωτήθηκε από τον κ. Χρίστου γιατί του ανέφερε το συμβάν, είπε ότι και αυτή το είχε βάρος και ήθελε να το πει σε κάποιον.

Ο κ. Χρίστου ανέφερε πως υπάρχουν και άλλοι αιχμάλωτοι οι οποίοι υπέστησαν βιασμό αλλά δεν μιλούν. Διερωτήθηκε δε, ποιος θα αποταθεί στους αρμοδίους να δηλώσει όσα υπέστη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας του.