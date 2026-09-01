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Στην έκδοση νέου επταετούς πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Preferred) προχωρεί η Eurobank, με δικαίωμα ανάκλησης του τίτλου στην εξαετία.

Η αρχική τιμολόγηση της έκδοσης τοποθετήθηκε στην περιοχή του mid swap συν 125 μονάδες βάσης, επίπεδο που αντιστοιχεί σε απόδοση κοντά στο 4,54%.

Η έκδοση αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από τη Moody’s, BBB- από την S&P, BBB από τη Fitch και BBBH από τη Morningstar DBRS.

Η νέα έξοδος της Eurobank στις αγορές πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ενίσχυσης των απαιτήσεων MREL, δηλαδή της Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων.

Ως ανάδοχοι της έκδοσης ενεργούν οι Barclays, Commerzbank, HSBC, Natixis και Société Générale, με την Barclays να έχει αναλάβει και τον ρόλο του bookrunner και dealer.