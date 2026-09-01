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Ο ΔΗΣΥ δεν πρόκειται να στηρίξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028, ξεκαθάρισε η πρόεδρος του κόμματος και της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου.

Ερωτηθείσα εάν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, μιλώντας στο ΣΙΓΜΑ, η κ. Δημητρίου τόνισε πως δεν μπορεί να τύχει στήριξης γιατί ο ΔΗΣΥ ανήκει στην αντιπολίτευση και θα προχωρήσει με τη δική του εισήγηση ενόψει των προεδρικών εκλογών. Διευκρίνισε πως αυτή δεν θα περιοριστεί στην επιλογή προσώπου, αλλά θα περιλαμβάνει και συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο για το τι χρειάζεται να γίνει στην Κύπρο.

Αναφερόμενη στα ονόματα που έχουν ήδη ακουστεί ως πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές, μεταξύ των οποίων η ίδια, ο Αβέρωφ Νεοφύτου και ο Γιώργος Παμπορίδης, η πρόεδρος του ΔΗΣΥ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προκύψουν και άλλες υποψηφιότητες.

«Δεν είναι κακό να υπάρχουν φιλοδοξίες, θεμιτό είναι», είπε και πρόσθεσε πως «πάνω από όλους μας είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός και πάνω από τον Δημοκρατικό Συναγερμό είναι η πατρίδα μας».

Όπως εξήγησε, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες ακόμη και ως προς τον χρόνο κατά τον οποίο μπορεί κάποιος να εξαγγείλει υποψηφιότητα, επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν συντεταγμένα μέσα από τα αρμόδια όργανα του κόμματος.

Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ σημείωσε ότι, όταν κάποιος αποτελεί μέρος μιας πολιτικής «ομάδας» και «οικογένειας», θα πρέπει να σταθμίζει ποια επιλογή εξυπηρετεί καλύτερα τόσο την ίδια την παράταξη και τις αρχές που πρεσβεύει όσο και τον τόπο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον ρόλο που θα έχουν τα μέλη του κόμματος στην επιλογή του υποψηφίου, υπενθυμίζοντας τις αλλαγές που έχουν γίνει στο καταστατικό του ΔΗΣΥ. «Τι πιο δημοκρατικό από το να αποφασίσουν τα μέλη για τον υποψήφιό τους;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια θα έχει τον δικό του ρόλο και το Πολιτικό Γραφείο.

Περαιτέρω, η κ. Δημητρίου ανέφερε πως «πρέπει να υπάρξει κεντροδεξιά συμμαχία. Εμάς αυτή είναι η ταυτότητά μας».

Κατά την ίδια, αυτή είναι η πολιτική πορεία που η παράταξη θεωρεί ότι απέδωσε τα προηγούμενα χρόνια και εξακολουθεί να αποτελεί την κατεύθυνση που χρειάζεται ο τόπος.