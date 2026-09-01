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Μια ιδιαίτερα όμορφη και σχετικά σπάνια εικόνα από την άγρια ζωή της Κύπρου κατέγραψε κάμερα σε σημείο νερού, με επτά αγρινά να συγκεντρώνονται μαζί για να ξεδιψάσουν.

Το βίντεο δημοσιοποίησε ο Νίκος Κασίνης, Ανώτερος Λειτουργός της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, επισημαίνοντας ένα στοιχείο που κάνει την καταγραφή ακόμη πιο ενδιαφέρουσα: το θηλυκό αγρινό που βρίσκεται στο μέσο της ομάδας φαίνεται να συνοδεύεται από δίδυμα μικρά, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό.

Πρόκειται για αξιοσημείωτη περίπτωση, καθώς, σύμφωνα με τον κ. Κασίνη, το ποσοστό γέννησης διδύμων στο κυπριακό αγρινό μεταβάλλεται από χρονιά σε χρονιά και παραμένει κάτω από το 10%.

Ακόμη πιο δύσκολο είναι το πρώτο έτος της ζωής των δίδυμων νεογνών, αφού, όπως αναφέρει, και το ποσοστό επιβίωσής τους κατά τον πρώτο χρόνο βρίσκεται κάτω από το 10%.