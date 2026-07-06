Πλαίσιο διαχείρισης των αδέσποτων ή ανεξέλεγκτων σκύλων που προκαλούν ζημιές στο κρατικό δάσος Πάφου, κατασπαράζοντας αγρινά, καταδιώξουν άγρια ζώα και επηρεάζουν την ασφάλεια επισκεπτών και εργαζομένων αναζητεί το Τμήμα Δασών.

Προς το σκοπό αυτό έχει συγκληθεί διυπηρεσιακή σύσκεψη σήμερα Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2026, από τον διευθυντή του Τμήματος Δασών, Σάββας Ιεζεκιήλ. Με κύριο αντικείμενο την παρουσία αδέσποτων ή ανεξέλεγκτων σκύλων εντός και πέριξ του κρατικού δάσους Πάφου, το Τμήμα Δασών με σχετική επιστολή, απευθύνεται σε μια σειρά από αρμόδιους φορείς, ανάμεσά τους ο Αρχηγός Αστυνομίας, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (Λευκωσίας, Λεμεσού, Πάφου), ζητώντας τους να συμμετάσχουν.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στην επιστολή ημερ. 23 Ιουνίου 2026, το πρόβλημα έχει λάβει ιδιαίτερα σοβαρές διαστάσεις, καθώς επηρεάζει άμεσα μια περιοχή ύψιστης οικολογικής και διαχειριστικής σημασίας. Το Τμήμα Δασών κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την άγρια πανίδα, εστιάζοντας πρωτίστως στις απειλές που δέχεται το προστατευόμενο κυπριακό αγρινό. Τονίζεται πως η ανεξέλεγκτη παρουσία σκύλων προκαλεί συνεχή όχληση και καταδίωξη των άγριων ζώων.

Παράλληλα, εγείρονται σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των επισκεπτών και των εργαζομένων που κινούνται καθημερινά εντός του δάσους, ενώ εκφράζονται ανησυχίες και για τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι οι αδέσποτοι σκύλοι αποτελούν φορείς σοβαρών ζωονόσων, όπως ο εχινόκοκκος.

«Το ζήτημα συνδέεται με θέματα ευημερίας των ίδιων των ζώων, πιθανής εγκατάλειψης σκύλων, ελέγχου ιδιοκτησίας, περισυλλογής, προσωρινής φύλαξης και περαιτέρω διαχείρισής τους από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, αλλά και του γεγονότος ότι οι αδέσποτοι σκύλοι είναι φορείς ζωνονόσων», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στη σύσκεψη της Δευτέρας δεν αναμένεται να είναι απλή διαδικαστική συζήτηση, αφού στόχος είναι να καθοριστεί κοινό, πρακτικό και εφαρμόσιμο πλαίσιο διαχείρισης σχετικών περιστατικών. «Στόχος δεν είναι η αποσπασματική αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών, αλλά η διαμόρφωση σαφούς διαδικασίας που να μπορεί να εφαρμόζεται άμεσα στο πεδίο, με καθορισμένους ρόλους και σημεία επικοινωνίας», σημειώνεται στην επιστολή.

Σήμερα, η υφιστάμενη νομοθεσία παρέχει ήδη τη δυνατότητα στην Αστυνομία και την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας να προχωρούν στη θανάτωση αδέσποτων ζώων κατά την κρίση τους, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι διαπιστώνεται άμεση και ανεξέλεγκτη ζημιά στην άγρια ζωή ή σε κτηνοτροφικά υποστατικά.

Πρόθεση του Τμήματος Δασών να ενεργοποιηθούν ή και να συστηματικοποιηθούν αυτές οι διαδικασίες και στο δάσος Πάφου, επιδιώκοντας τη θανάτωση των σκύλων εκείνων που αποτελούν αποδεδειγμένη απειλή, προκειμένου να ανακοπεί η καταστροφή του δασικού οικοσυστήματος.

Στο τραπέζι του διαλόγου, στα κεντρικά γραφεία του Τμήματος Δασών, θα τεθούν προς εξέταση:

◆ Η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και των καταγεγραμμένων επιθέσεων.

◆ Ο καθορισμός ξεκάθαρης διαδικασίας αναφοράς και άμεσης ειδοποίησης των αρμοδίων φορέων.

◆ Η αποσαφήνιση των ρόλων της κάθε υπηρεσίας (Αστυνομία, Θήρα, Κτηνιατρικές) ανάλογα με το περιστατικό.

◆ Η διαδικασία περισυλλογής, μεταφοράς και προσωρινής φύλαξης των ζώων.

◆ Ο έλεγχος σήμανσης, ιδιοκτησίας ή πιθανής εγκατάλειψης.

◆ Ο χειρισμός περιπτώσεων επικίνδυνων, τραυματισμένων ή επιθετικών σκύλων.

◆ Τα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό του φαινομένου της εγκατάλειψης ζώων από ασυνείδητους ιδιοκτήτες εντός του δάσους.

◆ Η ενημέρωση των γειτονικών κοινοτήτων και του κοινού.