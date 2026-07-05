Οι καθημερινές πτήσεις των ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών, που σταθμεύουν στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, απαθανατίζονται καθημερινά μέσα από τα βίντεο τόσο των ντόπιων όσο και των τουριστών.

Τα τέσσερα μαχητικά τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο για την προστασία του FIR Λευκωσίας από αεροπορικές απειλές, θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην αεροπορική βάση στην Πάφο, επ΄ αόριστον. Όπως δήλωσε μάλιστα ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας σε εκπομπή με τον δημοσιογράφο Πάρη Ποταμίτη, «δεν διαφοροποιείται οτιδήποτε σε σχέση με την παρουσία των αεροσκαφών στην Κύπρο. Θα ανασκοπούμε και θα παρακολουθούμε καθημερινά την κατάσταση και αναλόγως θα προσαρμόζουμε την παρουσία ή όχι πολεμικών αεροσκαφών και πλοίων στην Κύπρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα φύγουν».

Όπως αποκάλυψε το philenews σε δημοσίευμα του, τα ελληνικά μαχητικά αναμένεται ότι θα αντικατασταθούν από άλλο τύπο αεροσκαφών της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, όπως επίσης και η φρεγάτα ΈΛΛΗ που βρίσκεται στα κυπριακά χωρικά ύδατα, για την ανάπαυση του πληρώματος της.

Δείτε τα βίντεο από τα ελληνικά μαχητικά στην Πάφο: