Ανταποκρινόμενη σε αίτημα της Γαλλίας, το οποίο υποβλήθηκε μέσω του Μηχανισμού RescEU, η Κυπριακή Δημοκρατία αποστέλλει δύο πτητικά μέσα αεροπυρόσβεσης – air tractor, για να συνδράμουν την προσπάθεια των Γαλλικών Αρχών για αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών που μαίνονται στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, τα δύο πτητικά μέσα που αποστέλλονται είναι μισθωμένα στην Κυπριακή Δημοκρατία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Μηχανισμού RescEU και σταθμεύουν στην Κύπρο.

Το RescEU είναι ο ευρωπαϊκός μηχανισμός εφεδρικών μέσων πολιτικής προστασίας, που ενεργοποιείται για την υποστήριξη των κρατών μελών στην αντιμετώπιση μεγάλων καταστροφών.