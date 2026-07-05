Τρία μονοπάτια της φύσης διαθέτει ο Δήμος Λατσιών – Γερίου και το philenews τα περιδιάβασε μαζί με το δήμαρχο Χρίστο Πιτταρά.

Το μονοπάτι «Κακκαρίστρα – Απαλός», βρίσκεται εντός του δημοτικού διαμερίσματος Λατσιών και όπως φαίνεται και στις εικόνες, εκεί οι πολίτες μπορούν να δουν το φαράγγι της Κακκαρίστρας και τα πετρώματα ή απολιθώματα που βρίσκονται στην περιοχή, χωρίς ωστόσο να επιτρέπεται η συλλογή τους σύμφωνα με τον Περί Γεωλογικών Επισκοπήσεων Νόμο (Ν.140(Ι)2013). Η διαδρομή του μονοπατιού είναι 7 χιλιόμετρα και ο εκτιμώμενος χρόνος κάλυψής του είναι γύρω στις 2 ώρες.

Παράλληλα, ο δήμος προχώρησε και στη δημιουργία αμφιθέατρου, όπου οι δημότες και όχι μόνο μπορούν να παρακολουθήσουν κατά διαστήματα συναυλίες που διοργανώνει ο δήμος, με την επόμενη να προγραμματίζεται για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η αφετηρία του Μονοπατιού Κακκαρίστρας – Απαλού βρίσκεται δίπλα από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Για να φτάσει κάποιος εκεί, εισέρχεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και σταθμεύει στον μεγάλο χώρο στάθμευσης στα αριστερά του. Το Μονοπάτι ακολουθεί πορεία παράλληλη με τον ποταμό της Κακκαρίστρας και ακολούθως αφού περάσει το γκρεμό ανεβαίνει στο λόφο του Απαλού. Από εκεί συνεχίζει νότια προς το δρόμο του Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου προς τα υψώματα της Καντάρας, μέχρι τα σύνορα με το Δήμο Λακατάμιας – Τσερίου. Αυτοί που θα περπατήσουν το μονοπάτι, αφού φτάσουν στο τέρμα του, επιστρέφουν από το ίδιο ακριβώς μονοπάτι πίσω στην αφετηρία του διαμέσου της δεντροφυτεμένης με χαρουπιές, αγριελιές, πεύκα και σχινιές τοποθεσίας του Απαλού.

Η διαδρομή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού υπάρχει πλούσια φυσική βλάστηση και το τοπίο είναι εντυπωσιακό. Στο μονοπάτι ο επισκέπτης θα βρει πινακίδες πληροφοριών για τοπικά φυτά, θάμνους, δέντρα, πολλά από τα οποία είναι ενδημικά. Στην πορεία έχει την ευκαιρία να παρατηρήσει αρκετά είδη άγριων πτηνών, θηλαστικών, και ερπετών όπως η πέρδικα, η κατσικορόνα, η φραγκολίνα, ο κορυδαλλός, η φάσσα, ο λαγός, ο σκαντζόχοιρος, η αλεπού, ο κουρκουτάς και το θερκό.

Το Μονοπάτι «Καλόγηρος» εμπίπτει στα δημοτικά όρια τεσσάρων δήμων, του Δήμου Λατσιών – Γερίου, του Δήμου Λακατάμιας, του Δήμου Στροβόλου και του Δήμου Λευκωσίας. Η διαδρομή του διαρκεί 60 με 70 λεπτά και η συνολική απόσταση είναι 5,3 χιλιόμετρα.

Η διαδρομή του μονοπατιού περνά μέσα από φυσική βλάστηση και εντυπωσιακά τοπία. Κατά μήκος της, μπορεί κανείς να παρατηρήσει φυτά όπως το Κλαδίνι και η Ξισταρκά, καθώς και είδη πανίδα όπως η πέρδικα, η φραγκολίνα, ο κορυδαλλός, η φάσσα, ο λαγός, ο σκαντζόχοιρος, η αλεπού και ο κουρκουτάς. Στο μονοπάτι υπάρχουν παγκάκια τα οποία έγιναν με δωρεά από την εταιρεία Caterways.

Το μονοπάτι της φύσης «Πέτρα» βρίσκεται εντός του δημοτικού διαμερίσματος Γερίου, ακριβώς πίσω από το Δημαρχείο της περιοχής. Κατά τη διαδρομή του υπάρχουν παγκάκια ενώ δημιουργείται και στέγαστρο για τους επισκέπτες. Η διαδρομή του δεν ξεπερνά την μία ώρα, ενώ ανεβαίνοντας έχεις την ευκαιρία να δεις ολόκληρο το δημοτικό διαμέρισμα Γερίου από ψηλά.