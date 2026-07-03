Αναβρασμός επικρατεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή Λυκαβηττού στη Λευκωσία, με αφορμή την πρόθεση του κράτους να λειτουργήσει εκεί κέντρο στέγασης ασυνόδευτων μεταναστών ανηλίκων. Οι κάτοικοι της περιοχής καθώς και οι οργανωμένοι γονείς του δημοτικού σχολείου της περιοχής, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά στο χώρο που έχει επιλεγεί για τη λειτουργία του ασύλου, διατυπώνουν έντονες διαφωνίες και ανησυχίες και ήδη προχωρούν στη συλλογή υπογραφών. Δηλώνουν δε, έτοιμοι και για λήψη δυναμικών μέτρων σε περίπτωση που δεν εισακουστούν και οι αρμόδιοι προχωρήσουν μονομερώς στη λειτουργία της συγκεκριμένης δομής.

Οι διαφωνίες αφορούν διάφορες πτυχές με τους διαμαρτυρόμενους να δηλώνουν πρωτίστως πως δεν προηγήθηκε καμία συνεννόηση με τους επηρεαζόμενους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι δεν είχαν καμία ενημέρωση. Επίσης, θέτουν θέμα ασφάλειας για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου αλλά και για τους κατοίκους της γύρω περιοχής καθώς όπως δηλώνουν, στην πορεία έχουν πληροφορηθεί πως πρόκειται για δομή ανοιχτού τύπου.

Σε δηλώσεις του στο philenews, εκπρόσωπος των κατοίκων αλλά και γονέων του δημοτικού σχολείου Λυκαβηττού, Στέλιος Χατζηγεωργίου, ανέφερε πως η επιλογή της τοποθεσίας έχει προβλήματα καθώς επίσης εγείρονται και θέματα νομιμότητας για τη λειτουργία μιας τέτοιας δομής στο συγκεκριμένο χώρο. Βασική, όμως, έγνοια και ανησυχία των κατοίκων και των γονέων, είναι η ασφάλεια των μικρών παιδιών που φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς. Επιπρόσθετα, ο κ. Χατζηγεωργίου διερωτήθηκε αφού η φιλοξενία εκεί θα είναι προσωρινή μέχρι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να επαναπατριστούν, γιατί το κράτος δεν αξιοποιεί άλλη δομή που ήδη υπάρχει;

Αναφερόμενος στο μαθητικό πληθυσμό του σχολείου που έχει μεταναστευτική βιογραφία, επεσήμανε ότι τα παιδάκια αυτά έχουν ενσωματωθεί και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επομένως, η ανησυχία για τη λειτουργία της δομής εκεί αφορούν κυρίως περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε άλλες δομές με σοβαρές προεκτάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες το βράδυ, το θέμα απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας, η πλειοψηφία του οποίου τάχθηκε κατά της λειτουργίας της δομής στον χώρο που έχει επιλεχθεί. Παρόντες στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και αρκετοί κάτοικοι Λυκαβηττού, οι οποίοι ικανοποιήθηκαν μεν από την απόφαση του Δήμου, ωστόσο αναμένουν απαντήσεις από άλλους κρατικούς αρμόδιους φορείς και κυρίως, επιθυμούν την αλλαγή των πλάνων τους όσον αφορά τη λειτουργία του ασύλου στην περιοχή τους.

Επίσης, όπως πληροφορήθηκε το philenews, πριν από μερικές μέρες έγινε συζήτηση του ζητήματος αυτού και στην Σχολική Εφορεία με τη συμμετοχή και γονέων, με τις απόψεις των περισσότερων να συγκλίνουν στο ότι δεν επιθυμούν τη λειτουργία της δομής στον συγκεκριμένο χώρο.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει τις επόμενες μέρες τους αρμόδιους φορείς καθώς οι οργανωμένοι κάτοικοι και γονείς της περιοχής είναι αποφασισμένοι για κινητοποιήσεις, χωρίς να αποκλείουν και διαμαρτυρία στο Προεδρικό.