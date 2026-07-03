Μέχρι και 50% αύξηση ενδεχομένως να δουν στις συντάξεις τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι μετά τη μεταρρύθμιση, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Μαρίνο Μουσιούττα.

Αυξήσεις θα προκύψουν και για όσους αφυπηρετούν στα 63 τους χρόνια, ενώ ο αρμόδιος υπουργός διευκρίνισε και τι θα ισχύσει σε όσους χαμηλοσυνταξιούχους λαμβάνουν το «μικρό τσεκούδι».

Μιλώντας στο Omega, ο Μαρίνος Μουσιούττας επιχείρησε να ξεκαθαρίσει με συγκεκριμένα παραδείγματα τις αλλαγές που θα προκύψουν μετά τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με την υποσημείωση ότι η περίπτωση κάθε συνταξιούχου είναι διαφορετική και δεν θα πρέπει να γενικεύουμε τις αλλαγές που θα επέλθουν.

(α) Χαμηλές συντάξεις: Η πιο χαμηλή σύνταξη είναι σήμερα 480-500 ευρώ. Σε ορισμένες από αυτές τις περιπτώσεις θα δικαιολογείται αύξηση μέχρι και 50%. Σε άλλες περιπτώσεις οι αυξήσεις θα είναι της τάξης των 40%, 30%, 20%, 10%. Παράδειγμα: «Ένας εργαζόμενος με εισόδημα €11.000 το χρόνο, ο οποίος είχε συνεχή ροή εργοδότησης παίρνει σήμερα 500 ευρώ σύνταξη. Αυτός μπορεί να ανεβεί μέχρι και 50%, δηλαδή στα 750 ευρώ. Όμως, δεν θα συμβεί το ίδιο με κάποιον άλλο, ο οποίος έβαζε εισφορές λιγότερα χρόνια.

(β) «Μικρό τσεκκούι»: Διευκρινίσεις έδωσε και για όσους λαμβάνουν σήμερα τη συμπληρωματική κρατική στήριξη μέσω του Υφυπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας, δηλαδή το γνωστό «μικρό τσεκκούι». Όπως είπε ο Μαρίνος Μουσιούττας, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει σήμερα 500 ευρώ σύνταξη και επιπλέον περίπου 220 ευρώ από τη «μικρή επιταγή», δεν θα δει συνολική αύξηση της τάξης του 50%, καθώς μέρος της κρατικής ενίσχυσης ενδέχεται να μειωθεί λόγω της αύξησης της σύνταξής του. Ως εκ τούτου, αυτός που σήμερα λαμβάνει συνολικά περίπου 720 ευρώ, θα πάει στα 820-830 ευρώ.

(γ) Πέναλτι στα 63: Όφελος θα έχουν και όσοι αφυπηρετούν σήμερα στα 63 έτη, τόσο εξαιτίας των γενικών αυξήσεων, όσο και της μείωσης του πέναλτι του 12%. «Ένας που αφυπηρέτησε στα 63 έτη, θα ωφεληθεί από τη γενική αύξηση και πρόσθετα από την αύξηση που θα προκύψει εξαιτίας της μείωσης στο πέναλτι του 12%. Αν για παράδειγμα, η μείωση του πέναλτι περιοριστεί κατά 30%, τότε το αντίστοιχο όφελος θα προστεθεί στη σύνταξή του.

(δ) Κατώτατη σύνταξη: Κάθετος ήταν ο υπουργός Εργασίας σε σχέση με όσα ακούγονταν για τις αυξήσεις στις κατώτατες συντάξεις κατά την προεκλογική περίοδο. «Ακούστηκε το ποσό των 1.088 ευρώ για κατώτατη σύνταξη. Εγώ λέω μακάρι να πήγαινε στα €1.500. Υπάρχει δυνατότητα χωρίς αύξηση εισφορών ή χωρίς αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης; Καθαρά λέω ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα», ανέφερε.

Δεύτερο δεκαήμερο Ιουλίου

Μέσα στο δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου, έχουμε θέσει ως στόχο να δώσουμε το νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού στους κοινωνικούς εταίρους έτσι ώστε να ξεκινήσει η ουσιαστική και συνεχής συζήτηση του, δήλωσε εξάλλου στο ΚΥΠΕ ο Υπουργός Εργασίας.

Κληθείς, πριν από τη συνάντηση του με το ΔΣ του ΕΒΕ Λευκωσίας, να αναφέρει αν η συζήτηση θα συνεχιστεί εντός καλοκαιριού, ο κ. Μουσιούττας απάντησε καταφατικά λέγοντας ότι στόχος είναι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο το νομοσχέδιο να κατατεθεί στη Βουλή. Πρέπει μέσα στους δυόμισι μήνες που μεσολαβούν μέχρι να κατατεθεί το νομοσχέδιο στη Βουλή «να βρούμε συγκλίσεις – αν μπορέσουμε – για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε», υπογράμμισε.

Στη Βουλή στις 20 Σεπτεμβρίου

Όσον αφορά τη χρονική στιγμή κατά την οποία το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή, ο Μαρίνος Μουσιούττας σημείωσε ότι αυτό θα γίνει στις 20 Σεπτεμβρίου, υπογραμμίζοντας ότι αυτό θα γίνει ανεξάρτητα από την έκβαση του διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους.

Ο αρμόδιος υπουργός προανήγγειλε κύκλο επαφών το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και με τα κοινοβουλευτικά κόμματα για να επεξηγηθούν από τον αναλογιστή οι τεχνικές λεπτομέρειες του νομοσχεδίου. Στόχος, όπως εξήγησε, είναι «τον Σεπτέμβρη που θα το έχουν επίσημα μπροστά τους να γνωρίζουν τα συν, τα πλην, τι εισηγήσεις θα κάνουν και τι προβληματισμούς θα καταθέσουν».