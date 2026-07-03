Οκτώ ημέρες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς, διασώστες ανέσυραν ζωντανό άνδρα από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα, σε μια από τις πιο συγκλονιστικές διασώσεις από την έναρξη της τραγωδίας. «Άντεξε σαν ήρωας», δήλωσε ο υπεύθυνος επιχειρήσεων, ενώ βίντεο δείχνει τη στιγμή που ο επιζών βγαίνει στο φως εν μέσω χειροκροτημάτων.

Ο Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες βρέθηκε εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια ενός εμπορικού κέντρου στη Λα Γκουάιρα και απεγκλωβίστηκε ύστερα από επιχείρηση 70 ωρών, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών συνεχίζει να αυξάνεται.

Ο Ερνάν Αλμπέρτο Χιλ Φλόρες, περίπου 40 ετών, εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας σε εμπορικό κέντρο στη Λα Γκουάιρα όταν οι δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν την κατάρρευση του χώρου στάθμευσης του κτιρίου.

Ο άνδρας παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από περίπου εννέα μέτρα συντριμμιών επί οκτώ ημέρες, μέχρι που οι διασώστες κατάφεραν να τον απεγκλωβίσουν έπειτα από μια εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση που διήρκεσε 70 ώρες.

¡FINALMENTE LOGRAMOS RESCATAR A HERNÁN!



Después de más de 72 horas de trabajo y tras enfrentar una estructura sumamente inestable, réplicas, derrumbes y la necesidad de abrir una nueva vía de acceso para poder llegar hasta él, rescatamos con vida a Hernán Alberto Gil Flores, de… pic.twitter.com/wSuGDgGUXU July 2, 2026

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική της Χιλής, ο Χιλ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

«Ήταν σταθερός και σε πλήρη επαφή»

Ο διασώστης του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας, Λουίς Ροδρίγκες, δήλωσε ότι ο 40χρονος ήταν σταθερός όταν παραλήφθηκε από το ασθενοφόρο.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής είχε τις αισθήσεις του, ήταν προσανατολισμένος, συνεργαζόταν πλήρως και όλα τα ζωτικά του σημεία ήταν φυσιολογικά», ανέφερε.

¡MILAGRO CUMPLIDO! HERNÁN YA ESTÁ FUERA DE LOS ESCOMBROS



Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Alberto Gil Flores fue rescatado con vida de Galerías Playa Grande, en La Guaira.



Hoy celebramos la vida de Hernán. Celebramos la grandeza del ser humano cuando se… pic.twitter.com/c7JAaQ7k9P July 2, 2026

Λίγο πριν ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, η σύζυγός του, Γκουσβιμάρ Γκονσάλες, δήλωσε στο CNN ότι είχε περάσει «ημέρες μεγάλης θλίψης», πιστεύοντας πως ο σύζυγός της είχε χάσει τη ζωή του.

«Όταν έμαθα ότι ήταν ζωντανός, είδα μια αχτίδα φωτός. Άντεξε σαν ήρωας», είπε συγκινημένη, προσθέτοντας ότι τα παιδιά τους τον περιμένουν στο σπίτι.

Rescatan con vida a Hernán Gil, sepultado durante más de una semana bajo ocho plantas por el terremoto en Venezuela



📺 La actualidad del día con @AngelesBlancoTV > https://t.co/Tpy0q24uHi pic.twitter.com/Ni0UHb2XfQ — Informativos Telecinco (@informativost5) July 2, 2026

Πώς τον κράτησαν στη ζωή

Βίντεο που δημοσιοποίησε η Πυροσβεστική της Χιλής κατέγραψε τη στιγμή που οι διασώστες εντόπισαν για πρώτη φορά τον εγκλωβισμένο άνδρα με ειδική κάμερα έρευνας.

Από ένα μικρό άνοιγμα ανάμεσα στις πλάκες από σκυρόδεμα διακρίνονταν τα δάχτυλά του να κινούνται, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ζωντανός.

Οι ομάδες διάσωσης διατηρούσαν επικοινωνία μαζί του, ενώ του χορηγούσαν νερό, τροφή, φάρμακα και υγρά μέσω σωλήνα και σύριγγας μέχρι να καταφέρουν να δημιουργήσουν ασφαλή δίοδο προς το σημείο όπου βρισκόταν.

Νεότερο βίντεο δείχνει τον Χιλ να αναδύεται σταδιακά από τα ερείπια, φορώντας προστατευτική μάσκα και με εμφανή αιμάτωση στο ένα μάτι.

El rescate de Hernán Gil, después de 8 dias atrapado y más de 100 horas de trabajo entre todos los grupos de respuesta, es un verdadero milagro que anima a toda Venezuela. ¡Gratitud infinita con todos los que lo hicieron posible! pic.twitter.com/gWn6KmTUn3 — Oliver Blanco (@OliverBlanco) July 2, 2026

«Μόνο θαύματα συμβαίνουν μετά την έβδομη ημέρα»

Η Πυροσβεστική της Χιλής χαρακτήρισε την επιχείρηση «εξαιρετικά περίπλοκη», καθώς το κτίριο παρέμενε ασταθές και υπήρχε συνεχής κίνδυνος νέων καταρρεύσεων.

Ο Σεμπαστιάν Μοκορκέρ, μέλος της ομάδας Εκτίμησης και Συντονισμού Καταστροφών του ΟΗΕ, δήλωσε στο CNN ότι μετά την έβδομη ημέρα από έναν μεγάλο σεισμό μόνο «θαυματουργές διασώσεις» είναι πλέον εφικτές.

Όπως εξήγησε, το λεγόμενο «χρυσό παράθυρο» για τον εντοπισμό επιζώντων είναι συνήθως οι πρώτες τρεις ημέρες, καθώς στη συνέχεια οι πιθανότητες επιβίωσης χωρίς πρόσβαση σε νερό μειώνονται δραματικά.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de



Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

Ο απολογισμός συνεχίζει να αυξάνεται

Οι διασώστες είχαν ενημερωθεί ήδη από την Κυριακή ότι ενδεχομένως υπήρχε επιζών κάτω από τα συντρίμμια του εμπορικού κέντρου Galerias Playa Grande. Με τη χρήση ραντάρ, σόναρ και ειδικού εξοπλισμού ανίχνευσης ήχου επιβεβαιώθηκε η παρουσία του.

Για τρεις ημέρες, διασώστες και ειδικοί από περίπου έξι χώρες εργάστηκαν αδιάκοπα ώστε να ανοίξουν ασφαλή δίοδο προς το σημείο και να διατηρήσουν τον εγκλωβισμένο στη ζωή.

Την ίδια ώρα, ο προσωρινός απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο, ανέρχεται πλέον σε 2.595 νεκρούς, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη το βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, διαβεβαιώνοντας πως «κανένας δεν θα ενταφιαστεί σε ομαδικούς τάφους».

«Έχουμε 2.595 νεκρούς μέχρι σήμερα», είπε η Ροδρίγκες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, τονίζοντας πως οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων συνεχίζονται.

Οι αρχές αποφεύγουν να δώσουν συγκεκριμένους αριθμούς για τους αγνοούμενους. Ο ΟΗΕ ωστόσο εκτιμά πως μπορεί να φτάνουν ως ακόμη και τους 50.000.

Ωστόσο, εκτιμάται ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος. Ιατροδικαστής που εργάζεται σε πρόχειρο νεκροτομείο στη Λα Γκουάιρα δήλωσε στο CNN, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ότι μόνο στη δική της εγκατάσταση γίνεται διαχείριση περίπου 400 σορών ημερησίως.

protothema.gr