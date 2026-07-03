Χιλιάδες άνθρωποι βάφτηκαν κόκκινοι από τα μαλλιά ως τα νύχια στη φετινή «Μάχη του Κρασιού» στο Άρο της Ισπανίας, όπου 30.000 λίτρα κρασιού εκτοξεύτηκαν μέσα σε μία ώρα

Ειδικότερα, 30.000 λίτρα κρασιού, προερχόμενα κυρίως από το πλεόνασμα της τελευταίας σοδειάς, εκτοξεύτηκαν μέσα σε λίγα λεπτά, βάφοντας το βραχώδες τοπίο σε βαθύ κόκκινο.

Πολύ σύντομα δεν απέμεινε ούτε ένα λευκό ρούχο καθαρό ούτε ένας συμμετέχων στεγνός. Η περίφημη «Μάχη του Κρασιού» ξεκίνησε με το πρώτο φως της ημέρας και συνεχίστηκε για ώρες, σε μια ειρηνική αλλά εντυπωσιακή «αναμέτρηση» που μεταμορφώνει κάθε χρόνο το τοπίο της Λα Ριόχα σε ένα μοναδικό φεστιβάλ, το οποίο έχει ξεπεράσει τα ισπανικά σύνορα και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εκφράσεις της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

🇪🇸 🍷 Thousands take part in wine battle in Spain



Large numbers took part in a centuries-old wine fight in a town in the northern Spanish region of Rioja. The festival is held in Haro each year to mark St Peter’s Day, and sees several thousand litres of wine used. Rioja is… pic.twitter.com/urgi1vVJyH — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2026

Από το προσκύνημα στη γιορτή του κρασιού

Λίγο πριν από τις έξι το πρωί της Δευτέρας, κάτοικοι και επισκέπτες από διάφορες περιοχές ξεκινούν την ανάβαση από το κέντρο του Χάρο προς το ερημητήριο του Σαν Φελίσες ντε Μπιλίμπιο. Οι περισσότεροι γλεντούν ήδη εδώ και αρκετές ώρες πριν από την επίσημη έναρξη.

Μετά τη θεία λειτουργία, που τελείται στις οκτώ το πρωί, η εκτόξευση ενός πυραύλου δίνει το σύνθημα για την έναρξη των εορτασμών. Νεροπίστολα, ψεκαστήρες πλάτης, κουβάδες και παραδοσιακές μπότες κρασιού μετατρέπονται στα βασικά «όπλα» μιας συλλογικής τελετουργίας, όπου ο μοναδικός στόχος είναι να καταβρέξουν όλοι ο ένας τον άλλον με κρασί.

Πρόκειται για μια εμπειρία που καταργεί κάθε κοινωνική διάκριση, μέσα σε μια ατμόσφαιρα παιχνιδιού, μουσικής και γιορτής, με τις μπάντες χάλκινων πνευστών να συνοδεύουν ασταμάτητα τους συμμετέχοντες.

Ωστόσο, η φετινή διοργάνωση συνοδεύτηκε και από προβληματισμούς σχετικά με τον αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και τη διατήρηση της αυθεντικότητας του εθίμου. Το δημοτικό συμβούλιο του Χάρο προχώρησε σε μέτρα περιορισμού της περιοχής όπου διεξάγεται η «μάχη», ενώ αποφάσισε να ξεκινήσει νωρίτερα η θρησκευτική τελετή, επιδιώκοντας να ανακόψει την τάση των τελευταίων ετών.

Οι ιστορικές ρίζες ενός μοναδικού εθίμου

Η Μάχη του Κρασιού ανακηρύχθηκε το 2011 Φεστιβάλ Εθνικού Τουριστικού Ενδιαφέροντος, όμως οι ρίζες της χάνονται πολλούς αιώνες πίσω. Η παράδοση γεννήθηκε μέσα από τις εδαφικές διαμάχες ανάμεσα στον δήμο του Χάρο και τη γειτονική Μιράντα δε Έμπρο για την κυριότητα της περιοχής των Βράχων Μπιλίμπιο.

Με το πέρασμα των χρόνων, οι μεσαιωνικές συγκρούσεις έδωσαν τη θέση τους σε ένα ειρηνικό προσκύνημα, το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα εξελίχθηκε αυθόρμητα στη σημερινή γιορτή του κρασιού. Η μεταμόρφωση μιας ιστορικής αντιπαράθεσης σε μια ανοιχτή, συλλογική και ειρηνική γιορτή αποτελεί μέχρι σήμερα τον κοινωνιολογικό πυρήνα του φεστιβάλ και τον βασικό λόγο για τον οποίο προσελκύει το ενδιαφέρον επισκεπτών και μέσων ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο.

iefimerida.gr