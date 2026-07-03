Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε μικρή απόσταση από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, σύμφωνα με την αστυνομία της αμερικανικής μητρόπολης.

Η αστυνομική διεύθυνση Νέας Υόρκης εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έλαβε τηλεφωνική κλήση στις 18:32 (τοπική ώρα· 01:32 ώρα Κύπρου) για την αυτοπυρπόληση του άνδρα κοντά στην έδρα του ΟΗΕ.

A protester with a Tibetan flag set himself on fire outside the United Nations headquarters in Manhattan on Thursday evening, according to sources. https://t.co/UipjF35lD9 pic.twitter.com/ijQCXD0QSQ July 3, 2026

«Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο Μπέλβιου», στο Μανχάταν, πρόσθεσε η αστυνομία, η οποία διενεργεί έρευνα.

Δεν έκανε καμιά εκτίμηση για τα κίνητρα του απονενοημένου διαβήματος, πάντως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ταμπλόιντ New York Post, ο άνδρας, με περιβολή θιβετανού μοναχού, έστησε κοντά του σημαία του Θιβέτ προτού αυτοπυρποληθεί.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το AFP για να τους ζητήσει σχόλιο, τα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησαν αμέσως.

protothema.gr