Η Ισπανία πήρε με άνεση το εισιτήριο για τους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, επικρατώντας 3-0 της Αυστρίας σε ένα ματς που δεν απειλήθηκε ουσιαστικά σε κανένα σημείο.

Η «ρόχα» έκανε το καθήκον της απέναντι στην ομάδα του Ραλφ Ράνγκνικ και εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Μουντιάλ, με μια επαγγελματική εμφάνιση που δεν εντυπωσίασε, αλλά δεν άφησε και κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Η Ισπανία είχε τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού από τα πρώτα λεπτά, διαχειρίστηκε σωστά την κατοχή και δεν επέτρεψε στους Αυστριακούς να απειλήσουν την εστία της.

Το σκορ άνοιξε ο Μικέλ Ογιαρθάμπαλ στο 36′, δίνοντας στην Ισπανία το προβάδισμα και διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την εξέλιξη του αγώνα. Οι Ισπανοί συνέχισαν να κυκλοφορούν την μπάλα με υπομονή, χωρίς να ανεβάζουν υπερβολικά την ένταση, αλλά διατηρώντας τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης.

Το 2-0 διαμόρφωσε ο Πέδρο Πόρο στο 66ο λεπτό, «σφραγίζοντας» μια καθαρή και δίκαιη νίκη για τη «ρόχα», με τον Ογιαρθάμπαλ να βάζει το… κερασάκι για το 3-0 στο 89′ με δεύτερο προσωπικό τέρμα, από τη δεύτερη τελική πάσα του Μαρκ Κουκουρέγια.

Μάλιστα, η επικράτηση αυτή αποτελεί την πρώτη νίκη της Ισπανίας σε νοκ άουτ αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά τον τελικό του 2010 στη Νότια Αφρική, όταν είχε κατακτήσει το μοναδικό Μουντιάλ της ιστορίας της.

Πλέον, οι Ίβηρες περιμένουν στον επόμενο γύρο τον νικητή του ζευγαριού Πορτογαλία-Κροατία (03/07, 2:00).

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