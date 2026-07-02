Σοκαριστικές στιγμές κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Ζαπορίζια, όταν το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) ρωσικό drone διαπέρασε τη στέγη γυμναστηρίου και κατέπεσε σε κλειστή πισίνα, την ώρα που μέσα βρίσκονταν και κολυμπούσαν άτομα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7), ενώ μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ο οποίος δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο στο Telegram, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.

DIRECT HIT: A Russian strike hit a fitness center in Zaporizhzhia while people were swimming in one of its pools. pic.twitter.com/msEpaytmg1 July 2, 2026

Από την πρόσκρουση του drone η πισίνα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, συντρίμμια από την οροφή του κτιρίου έπεσαν μέσα στο νερό και στους γύρω χώρους.

Russian drone hit a pool in Zaporizhzhia. Not some strategic facility with biolab-engineered penguins, not a pool where we train our military Godzilla, but just a regular old pool. They literally did it for fun. pic.twitter.com/OCWwwKS7t7 — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 2, 2026

protothema.gr