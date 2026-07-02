Σοκαριστικές στιγμές κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Ζαπορίζια, όταν το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7) ρωσικό drone διαπέρασε τη στέγη γυμναστηρίου και κατέπεσε σε κλειστή πισίνα, την ώρα που μέσα βρίσκονταν και κολυμπούσαν άτομα.
Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (2/7), ενώ μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί τέσσερις άνθρωποι. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, ο οποίος δημοσίευσε το συγκεκριμένο βίντεο στο Telegram, ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε νοσοκομείο.
Από την πρόσκρουση του drone η πισίνα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, συντρίμμια από την οροφή του κτιρίου έπεσαν μέσα στο νερό και στους γύρω χώρους.