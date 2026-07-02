Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες είναι ο απολογισμός του ρωσικού σφυροκοπήματος στο Κίεβο με drones και πυραύλους.

Αυτό ανακοίνωσαν αξιωματούχοι στο Κίεβο, έπειτα από προειδοποιήσεις για επιδρομή με τη χρήση πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων.

«Δυστυχώς, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην επίθεση του εχθρού», ανέφερε ο επικεφαλής της παραστρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για 11 τραυματίες, αμφότεροι μέσω Telegram.

🔥Kyiv🇺🇦: 🤯 Horrific consequences after a missile hit a multi-story building in Pechersk pic.twitter.com/E1udHfo2ln — @BrennpunktUA 🇩🇪🇺🇦 (@BrennpunktUA) July 2, 2026

Ο δήμαρχος Κλίτσκο αναφέρθηκε νωρίτερα σε κατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι, τονίζοντας πως έχουν παγιδευτεί κάτοικοι στα συντρίμμια.

Συναγερμός στο Κίεβο και μπαράζ εκρήξεων

Το βράδυ της Τετάρτης σήμανε συναγερμός στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς καταγράφηκε επίθεση που αποδίδεται σε ρωσικά drones. Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν σε καταφύγια, αναφέροντας την παρουσία μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή.

BREAKING: The luxury City Hotel Residence in central Kyiv has erupted into flames after a Russian drone strike.



A launch has been confirmed of up to 70 drone groups from Russia heading toward Ukraine pic.twitter.com/qOC51KttBu — World Source News (@Worldsource24) July 1, 2026

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συντρίμμια από drones έπεσαν σε δύο διαφορετικές συνοικίες του Κιέβου. Παράλληλα, δημοσιογράφος του AFP μετέδωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της πόλης, έπειτα από έκρηξη που ακούστηκε στην περιοχή.

Λίγες ώρες αργότερα, νέες εκρήξεις καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στο κεντρικό και ανατολικό τμήμα της πόλης. Η ουκρανική πολεμική αεροπορία είχε προηγουμένως προειδοποιήσει για την προσέγγιση ρωσικών πυραύλων προς την πρωτεύουσα.

Ο δήμαρχος Κλίτσκο έκανε λόγο μέσω Telegram για επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους και drones, σημειώνοντας ότι ακούγονταν εκρήξεις σε ολόκληρη την πόλη.

Multiple people are trapped after a building collapsed in Kyiv’s Desnyanskyi district amid a Russian drone attack, a Ukrainian official says. pic.twitter.com/aVDfQUsjNN — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 1, 2026

Cowards fight sleeping children. Russia sent missiles into Kyiv tonight while families hid underground in the metro. They can bomb the trains, not break the people riding them. pic.twitter.com/0H9jiJdXqy — Hope For Ukraine (@hopeforukraine) July 1, 2026

Κατάρρευση πολυκατοικίας και εγκλωβισμένοι

Στις 02:36 αναφέρθηκε κατάρρευση 9ώροφης πολυκατοικίας στη συνοικία Ντεσνιάνσκι. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, υπάρχουν κάτοικοι που έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

iefimerida.gr