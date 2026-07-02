Μικρή αναστάτωση σημειώθηκε στο 31ο λεπτό του αγώνα Σενεγάλης-Βελγίου στο Σιάτλ, όταν τρία άτομα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να τρέχουν.

😳😳😳Triple Trouble as Pitch Invaders Crash Belgium-Senegal Round of 32! pic.twitter.com/2jH8Ex7EzY July 1, 2026

‼️ Multiple pitch invaders on the field during Seattle's World Cup match between Senegal and Belgium.



The group are wearing shirts promoting an online crypto casino operating in the "Autonomous Island of Anjouan".



The site has previously partnered with Andrew Tate. pic.twitter.com/nXoVRW6aF4 July 1, 2026

Λίγο μετά το γκολ του Ντιαρά (25′) και συγκεκριμένα στο 31′ τρία άτομα εισέβαλαν στο χορτάρι και άρχισαν να τρέχουν. Οι άνδρες ασφαλείας άρχισαν να τους κυνηγούν και το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά.

Οι εισβολείς ακινητοποιήθηκαν αμέσως με τους διοργανωτές να μην δείχνουν ούτε ένα πλάνο από το κυνηγητό και το… ντου!

Τα συγκεκριμένα άτομα φορούσαν μπλουζάκια που διαφήμιζαν ένα διαδικτυακό καζίνο κρυπτονομισμάτων.

protothema.gr