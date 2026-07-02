Μικρή αναστάτωση σημειώθηκε στο 31ο λεπτό του αγώνα Σενεγάλης-Βελγίου στο Σιάτλ, όταν τρία άτομα εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να τρέχουν.
Λίγο μετά το γκολ του Ντιαρά (25′) και συγκεκριμένα στο 31′ τρία άτομα εισέβαλαν στο χορτάρι και άρχισαν να τρέχουν. Οι άνδρες ασφαλείας άρχισαν να τους κυνηγούν και το παιχνίδι διακόπηκε για λίγα λεπτά.
Οι εισβολείς ακινητοποιήθηκαν αμέσως με τους διοργανωτές να μην δείχνουν ούτε ένα πλάνο από το κυνηγητό και το… ντου!
Τα συγκεκριμένα άτομα φορούσαν μπλουζάκια που διαφήμιζαν ένα διαδικτυακό καζίνο κρυπτονομισμάτων.