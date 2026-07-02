Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκονται οι έρευνες των ανακριτών των βρετανικών Βάσεων Δεκέλειας αναφορικά με τον θάνατο των δύο αγοριών από τη Βουλγαρία, 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Κυριακής. Παρά το γεγονός πως παραμένουν ανοικτά τα αίτια θανάτου των παιδιών, η καταγραφή των κινήσεων τους από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, καθώς και τα ευρήματα στο μοιραίο αυτοκίνητο, έχουν δώσει συγκεκριμένη κατεύθυνση στις έρευνες, σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές.

Γι’ αυτόν τον λόγο αποφασίστηκε όπως σήμερα στις 12:00μ. οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας μόνο ο 30χρονος πατέρας των παιδιών, που είναι ύποπτος για αμέλεια, αφού μετέβη στη εργασία του το πρωί της Κυριακής, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς επιτήρηση τα δύο αγόρια. Η 38χρονη σύντροφός του, που δεν θεωρείται κηδεμόνας των παιδιών, αφέθηκε χθες το μεσημέρι ελεύθερη, χωρίς να της επιβληθούν περιοριστικοί όροι, όπως ανακοίνωσαν οι βρετανικές Βάσεις.

Τα δύο παιδιά φαίνεται πως έπαιζαν στην αυλή και έπειτα μπήκαν στο όχημα, που ανήκει στην 38χρονη και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο. Τα δύο παιδιά εντοπίστηκαν αναίσθητα στο πίσω κάθισμα του οχήματος, από τη σύντροφο του πατέρα, το απόγευμα της Κυριακής.

Το εν λόγω αυτοκίνητο εξετάστηκε την περασμένη Τρίτη από ειδικούς, ανάμεσά τους και εμπειρογνώμονες από την αντιπροσωπεία των αυτοκινήτων, που έσπευσαν από τη Λευκωσία. Όπως αποκάλυψε χθες το philenews, οι εξετάσεις έδειξαν βλάβη στη μία πόρτα στο πίσω μέρος, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί.

Από εκεί πέτυχαν είσοδο τα δύο αδικοχαμένα αδέλφια, τα οποία, ωστόσο, κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).

Τα αδελφάκια, όπως ακούστηκε και ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας κατά τη διαδικασία προφυλάκισης του πατέρα και της μητριάς, φαίνονται από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης, να παίζουν στο χωράφι και έπειτα να εισέρχονται στο αυτοκίνητο και να συνεχίζουν το παιχνίδι τους. Έπειτα η εικόνα παγώνει και σταματά η καταγραφή.

Το επικρατέστερο σενάριο ως προς τα αίτια θανάτου των δύο παιδιών παραμένει η ασφυξία, αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, τα αγοράκια παρέμειναν για περισσότερες από τρεις ώρες κλειδωμένα στο μοιραίο όχημα, σε μια στιγμή που επικρατούσε πολλή ζέστη.

Ωστόσο, οι Βρετανικές Βάσεις διατηρούν ανοικτή την αιτία θανάτου, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστοπαθολογικών εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τις σορούς των δύο παιδιών, από τον Ελλαδίτη ιατροδικαστή, Μανώλη Σακελιάδη, σύμφωνα με πληροφορίες.

«Καθώς οι έρευνες παραμένουν ενεργές, η Αστυνομία των Βάσεων δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις συνθήκες γύρω από τους θανάτους, συμπεριλαμβανομένης της αιτίας θανάτου. Επίσης, δεν μπορούμε να παράσχουμε στο παρόν στάδιο καμία πληροφορία σχετικά με τις σορούς των παιδιών ή τις διευθετήσεις για την κηδεία», ανέφεραν χθες σε ανακοίνωση οι βρετανικές Βάσεις, υποδεικνύοντας πως παραμένουν προσηλωμένες στη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς και επαγγελματικής έρευνας και πως θα παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες όταν αυτό κριθεί κατάλληλο.

«Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και όλων όσων επηρεάζονται από αυτό το τραγικό περιστατικό κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», αναφέρει η ανακοίνωση.

Εν τω μεταξύ, η μεταφορά των σορών των δύο αγοριών στη Βουλγαρία αποφασίστηκε χθες όπως γίνει με έξοδα του κράτους, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή. Νωρίτερα το κοινοτικό συμβούλιο Ξυλοφάγου είχε εκφράσει, μέσω του προέδρου του, Γιώργου Ιουλιανού, την πρόθεση να ξεκινήσει σήμερα έρανο για να μαζευτεί χρηματικό ποσό για την επιστροφή των σορών των παιδιών στη χώρα τους. «Έχει επικοινωνήσει μαζί μας πάρα πολύς κόσμος που θέλει να βοηθήσει» είχε αναφέρει ο κ. Ιουλιανός, σημειώνοντας πως το θέμα θα συζητηθεί σε σημερινή συνεδρία του κοινοτικού συμβουλίου.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο παιδιά, συνοδευόμενα από συγγενικά τους πρόσωπα, είχαν φτάσει στη χώρα μας περί τα μέσα Μαΐου, ώστε να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος εργάζεται στη Λεμεσό.