Αναλαμβάνει το κράτος τη μεταφορά των σορών των δύο παιδιών 8 και 10 χρόνων από τη Βουλγαρία, τα οποία βρέθηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο στην Ξυλοφάγου το απόγευμα της Κυριακής. Κυβερνητικές πηγές ενημέρωσαν το philenews πως η μεταφορά θα γίνει με έξοδα του κράτους.

Υπενθυμίζεται πως το Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλοφάγου, όπως είχε αναφέρει νωρίτερα στην ιστοσελίδα μας ο πρόεδρος του, Γιώργος Ιουλιανός, είχε πρόθεση να ξεκινήσει αύριο έρανο για να μαζευτεί χρηματικό ποσό για την επιστροφή των σορών των παιδιών στη χώρα τους. «Έχουν επικοινωνήσει μαζί μας πάρα πολύς κόσμος που θέλει να βοηθήσει» είχε αναφέρει, σημειώνοντας πως το θέμα θα συζητηθεί σε αυριανή συνεδρία του Κοινοτικού Συμβουλίου.

Το φρικτό θέμα του θανάτου των δύο αγοριών, που έλαβε διεθνείς διαστάσεις, συνεχίζει να συγκλονίζει το παγκύπριο, με τις Βρετανικές Βάσεις να διενεργούν εξετάσεις ώστε να πέσει φως σε όλες τις πτυχές της υπόθεσης. Τα δύο παιδιά, συνοδευόμενα από συγγενικά τους πρόσωπα, είχαν φτάσει στη χώρα μας περί τα μέσα Μαΐου ώστε να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος εργάζεται στη χώρα μας.

Όπως αποκάλυψε νωρίτερα το philenews εντοπίστηκε βλάβη στη μία πόρτα του οχήματος, στο πίσω μέρος, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Από εκεί πέτυχαν είσοδο τα δύο αδικοχαμένα αδέλφια, τα οποία, ωστόσο, φαίνεται να κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και να εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 30χρονος πατέρας των παιδιών, καθώς και η 38χρονη συμβία του στην οποία ανήκει και το μοιραίο όχημα. Οι ΒΒ ανακοίνωσαν νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης πως ο πατέρας των παιδιών αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου των Βάσεων, που συνεδριάζει στη Δεκέλεια στις 2 Ιουλίου στις 12:00.

Η σύντροφος του πατέρα αφέθηκε ελεύθερη, χωρίς όρους, νωρίτερα σήμερα. «Καθώς οι έρευνες παραμένουν ενεργές, η Αστυνομία των Βάσεων δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις συνθήκες γύρω από τους θανάτους, συμπεριλαμβανομένης της αιτίας θανάτου. Επίσης, δεν μπορούμε να παράσχουμε στο παρόν στάδιο καμία πληροφορία σχετικά με τις σορούς των παιδιών ή τις διευθετήσεις για την κηδεία», σημειώνουν οι Βάσεις, υποδεικνύοντας πως παραμένουν προσηλωμένες στη διεξαγωγή μιας ενδελεχούς και επαγγελματικής έρευνας και πως θα παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες όταν αυτό κριθεί κατάλληλο.

«Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα της οικογένειας και όλων όσων επηρεάζονται από αυτό το τραγικό περιστατικό κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης περιόδου», αναφέρει η ανακοίνωση.