Με την αντεξέταση της νηπιαγωγού του αδικοχαμένου Στυλιανού Κωνσταντίνου συνεχίζεται σήμερα η δίκη για την υπόθεση αυτοχειρίας του.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων αντεξέτασαν την πέμπτη κατά σειρά μάρτυρα, Κωνσταντίνα Παπαχριστοδούλου. Στην κατάθεσή της χθες ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, η εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε γεγονότα που φέρεται να της εκμυστηρεύθηκε ο Στυλιανός, πριν θέσει τέρμα στη ζωή του σε ηλικία 14 ετών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του πατέρα, ο οποίος εκπροσωπεί και τη μητέρα, Κωνσταντίνος Καζαντζής, έθεσε ενώπιον της μάρτυρος δύο φωτογραφίες από την τάξη του Στυλιανού την περίοδο που φοιτούσε στο νηπιαγωγείο με δασκάλα την κ. Παπαχριστοδούλου. Η μάρτυρας αναγνώρισε τις φωτογραφίες και ακολούθως ρωτήθηκε από τον κ. Καζαντζή αν εντοπίζει την οποιαδήποτε διαφορά του Στυλιανού από τα υπόλοιπα παιδιά στην ενδυμασία του. Υπενθυμίζεται ότι η μάρτυρας στην κατάθεση της είχε αναφέρει ότι ο Στυλιανός πήγαινε καθημερινά με βρώμικα ρούχα στο σχολείο. Η εκπαιδευτικός παραδέχθηκε ότι εκείνη τη μέρα ο Στυλιανός ήταν καθώς πρέπει, αφού θα έβγαζαν τις φωτογραφίες. Θέση της υπεράσπισης, όπως διατυπώθηκε στο Δικαστήριο, είναι ότι ο Στυλιανός πήγαινε καθημερινά στο σχολείο με καθαρά ρούχα. Η μάρτυρας απάντησε ότι εκείνη είναι που έβλεπε τον Στυλιανό καθημερινά.

«Έπρεπε να κάνεις καταγγελία»

Ο κ. Καζαντζής στη συνέχεια διερωτήθηκε γιατί η εκπαιδευτικός δεν προέβη σε καταγγελία στην Αστυνομία, από τη στιγμή που είχε πληροφορίες ότι ένα παιδί ήταν θύμα βίας στην οικογένεια. Μάλιστα, ανέφερε στη μάρτυρα ότι από τη στιγμή που ισχυρίζεται πως γνώριζε ότι ο πατέρας του Στυλιανού τον έδερνε, είχε υποχρέωση να κάνει καταγγελία. Η κ. Παπαχριστοδούλου απάντησε ότι η χρονιά που ήταν δασκάλα του Στυλιανού ήταν η πρώτη της ως εκπαιδευτικός και δεν είχε τις γνώσεις που έχει σήμερα για τέτοιου είδους θέματα.

Ακολούθως, η μάρτυρας ρωτήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης αν έχει υπόψη της το εγχειρίδιο διατμηματικών διαδικασιών για τη βία στην οικογένεια του 2002. Απάντησε αρνητικά και ακολούθως ο κ. Καζαντζής της παρέδωσε έγγραφο και της ζήτησε να το διαβάσει από μέσα της. Το έγγραφο αφορούσε τις αρμοδιότητες των εκπαιδευτικών σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη τους περιστατικό βίας στην οικογένεια. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη και ρώτησε τον συνήγορο υπεράσπισης αν οι ερωτήσεις του αποσκοπούν κάπου, υπενθυμίζοντας του ότι η μάρτυρας δεν αντιμετωπίζει οποιαδήποτε κατηγορία ενώπιον του Δικαστηρίου. Ο κ. Καζαντζής απάντησε καταφατικά και επισήμανε ότι αυτό που θέλει να αναδείξει είναι το γεγονός ότι η μάρτυρας δεν κατέγραφε όσα γίνονταν εκείνη την περίοδο και κατ’ επέκταση δεν ήταν σε θέση να πείσει το Δικαστήριο ότι όσα αναφέρει στην κατάθεση της είναι αληθή.

Η εκπαιδευτικός ρώτησε τον συνήγορο υπεράσπισης αν υπονοεί ότι ψεύδεται ενώπιον δικαστηρίου, τονίζοντας στη συνέχεια ότι το Ευαγγέλιο στο οποίο ορκίστηκε για εκείνην είναι ιερό και πως δεν πήγε εκεί για να πει ψέματα.

Το κείμενο ανανεώνεται