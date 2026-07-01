Η λάβα σχηματίζει ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί «ποτάμι» στις πλαγιές της Αίτνας, του μεγαλύτερου ενεργού ηφαιστείου της Ευρώπης, όπως καταγράφεται σε νέα εντυπωσιακά πλάνα από τη Σικελία.

Η έκρηξη που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή προκάλεσε τη δημιουργία μιας πυκνής ροής λάβας, η οποία έχει ήδη κατέβει τουλάχιστον 300 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου άνοιξε το ρήγμα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Ιταλικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας, η ηφαιστειακή δραστηριότητα ξεκίνησε σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, με τη λάβα να συνεχίζει την πορεία της στις πλαγιές του ηφαιστείου, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα.

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Lava from Mount Etna in Sicily lit up the sky with red flashes as eruptions continued at an altitude of 9,800 feet, Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology reported pic.twitter.com/XpRvB2yAtM — Reuters (@Reuters) June 30, 2026

protothema.gr