Οδική σύγκρουση μεταξύ φορτηγού και περιπολικού της Αστυνομίας, σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας – Λεμεσού, με κατεύθυνση τη Λεμεσό, στο ύψος της Χοιροκοιτίας.

Το τροχαίο συνέβη όταν φορτηγό προσέκρουσε σε περιπολικό το οποίο βρισκόταν στο σημείο για να παρέχει οδική βοήθεια.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Λόγω του τροχαίου η αριστερή λωρίδα είχε κλείσει προσωρινά, ενώ στις 14:49, σύμφωνα με ενημέρωση της Αστυνομία δόθηκε στην κυκλοφορία και η τροχαία κίνηση διεξάγεται κανονικά.