Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν 38χρονος Ρώσος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε συνολικά πέντε οχήματα.

Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το πρωί, ενώ ο 38χρονος οδηγούσε ανατολικά στη λεωφόρο της παραλιακής, στο ύψος του Μόλου.

Αρχικά προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος. Στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κινήθηκε δεξιά και αριστερά, προσκρούοντας σε σταθμευμένο όχημα και ακολούθως σε ακόμη δύο οχήματα. Η ξέφρενη πορεία του ολοκληρώθηκε όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προσέκρουσε σε προστατευτικά πασσαλάκια και σε πάσσαλο της ΑΗΚ, ενώ ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου.

Στον 38χρονο διενεργήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης με θετικό αποτέλεσμα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λεμεσού.

Ο 38χρονος αναμένεται να συλληφθεί δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.