Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στη Λεμεσό, όταν 38χρονος Ρώσος οδηγός, υπό την επήρεια αλκοόλ, παρέσυρε συνολικά πέντε οχήματα.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 6:20 το πρωί, ενώ ο 38χρονος οδηγούσε ανατολικά στη λεωφόρο της παραλιακής, στο ύψος του Μόλου.
@skopelstrathgos #police #viralvideos #for #foryoupage❤️❤️ #love ♬ ~ Emergency alarm ~ Trouble occurs ~ Buzzer sound ♪(941273) – HiFiner
Αρχικά προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος. Στη συνέχεια έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, κινήθηκε δεξιά και αριστερά, προσκρούοντας σε σταθμευμένο όχημα και ακολούθως σε ακόμη δύο οχήματα. Η ξέφρενη πορεία του ολοκληρώθηκε όταν ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, προσέκρουσε σε προστατευτικά πασσαλάκια και σε πάσσαλο της ΑΗΚ, ενώ ακινητοποιήθηκε στη μέση του δρόμου.
@limassolhappenings #cyprus #limassol #bigaccident #caraccidents😥 #audi ♬ News, news, seriousness, tension(1077866) – Lyrebirds music
Στον 38χρονο διενεργήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος αλκοόλης με θετικό αποτέλεσμα. Ακολούθως μεταφέρθηκε στα γραφεία της Τροχαίας Λεμεσού.
Ο 38χρονος αναμένεται να συλληφθεί δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης και αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την έκδοση διατάγματος προσωποκράτησής του.