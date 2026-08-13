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Η μειωμένη προσφορά ακινήτων σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα της ανόδου των τιμών, όπως επαναλαμβανόμενα έχουν αναφέρει επαγγελματίες της αγοράς. Τόσο η έλευση μεγάλου αριθμού ξένων για εργασία και φοίτηση, όσο και η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης, έχουν δημιουργήσει μια νέα κατάσταση, η οποία απαιτεί ριζικές τομές.

Η αύξηση και η αναβάθμιση του οικιστικού αποθέματος, αποτελούν κεντρικούς πυλώνες στην προσπάθεια ομαλοποίησης της κατάστασης και μείωσης των τιμών. Τα στοιχεία που εξέδωσε προ ημερών η Στατιστική Υπηρεσία για τις άδειες οικοδομής δίνουν μια συγκεκριμένη εικόνα, σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθήσει η αγορά το επόμενο διάστημα. Όπως επίσης και οι κατευθυντήριες γραμμές που είχε δώσει το ΕΤΕΚ στις αρχές του χρόνου σε σχέση με τη διαμόρφωση των νέων τοπικών σχεδίων, τα οποία θα καθορίσουν την ανάπτυξη των πόλεων.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν κατά τον Απρίλιο 2026 ανήλθε στις 639, καταγράφοντας άνοδο 10,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €413,0 εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 335,3 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 1.728 οικιστικές μονάδες.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, εκδόθηκαν 2.915 άδειες οικοδομής σε σύγκριση με 2.157 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 35,1%. Η συνολική αξία των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 46,1% και το συνολικό εμβαδόν κατά 45,5%. Ο αριθμός των οικιστικών μονάδων παρουσίασε αύξηση της τάξης του 65,0%.

Μπουμ σε διαμερίσματα

Εδώ όμως χρειάζεται μια βαθύτερη ανάλυση ως προς τα πιο πάνω σημεία. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Στατιστική στο κομμάτι που αφορά στα οικιστικά κτήρια, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων που αφορούν οικιστικές πολυκατοικίες ανέρχεται στις 5.184, σε σχέση με 2.789 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, αριθμός που μεταφράζεται σε αύξηση της τάξης του 85,9%.

Όπως προκύπτει, ο αριθμός των διαμερισμάτων που θα μπουν στην αγορά το επόμενο διάστημα θα είναι τεράστιος και αυτό αποτελεί ένα βασικό σημείο στην προσπάθεια ενίσχυσης του οικιστικού αποθέματος, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση και να μειωθούν οι τιμές.

Άλλωστε, ανάλογη είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης με την δημιουργία μονάδων που θα ενταχθούν στο σχέδιο προσιτή κατοικία, το οποίο ανέλαβε να αναπτύξει ο ΚΟΑΓ.

Πρόσθετα, αισθητή είναι η αύξηση και στον αριθμό των μονάδων που αφορούν μικτές πολυκατοικίες, ο οποίος για το πρώτο τετράμηνο του έτους ανήλθε στις 291 σε σχέση με 162 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αύξηση η οποία μεταφράζεται σε ποσοστό της τάξης του 79,6%.

Όσον αφορά στον αριθμό των οικιστικών μονάδων που αφορούν μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, καταγράφεται μεν αύξηση, όχι όμως στο ύψος των αυξήσεων των πολυκατοικιών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των μονάδων που αφορούν μονοκατοικίες κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους ανέρχεται στις 1.237 σε σχέση με 1.003 την αντίστοιχη περίοδο του 2025 με την αύξηση να φτάνει στο 23,3%. Τα αντίστοιχα νούμερα για τις διπλοκατοικίες είναι 419 για το τετράμηνο του 2026 σε σχέση με 367 το 2025 με αύξηση 14,2%.

Διαίρεση οικοπέδων

Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο καταγράφεται στα στοιχεία της Στατιστικής, είναι ο αριθμός των αδειών που αφορούν σε κατασκευή δρόμων και διαίρεση οικοπέδων. Είναι πρόδηλο ότι τα πιο πάνω σημεία, αποτελούν το πρώτο στάδιο της ανέγερσης νέων οικιστικών μονάδων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Στατιστική, ο αριθμός των αδειών που εκδόθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2026 για διαίρεση οικοπέδων ανήλθε σε 270 σε σχέση με 157 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 72%. Όσον αφορά την κατασκευή δρόμων, οι άδειες ανήλθαν στις 66 σε σχέση με 20 το τετράμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 230%.

Οι προτάσεις του ΕΤΕΚ

Πέραν των πιο πάνω, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αναθεώρησης των τοπικών σχεδίων. Όπως είναι γνωστό, μέσω των τοπικών σχεδίων, διαμορφώνεται η πολιτική ανάπτυξης των πόλεων για τα επόμενα χρόνια και ως εκ τούτου, με τον καταρτισμό αυτών, θα προκύψει και η πορεία ανάπτυξης του κατασκευαστικού τομέα.

Τον Ιανουάριο του 2026 το ΕΤΕΚ ολοκλήρωσε και δημοσιοποίησε την έκθεση του Στρατηγικού Σχεδιασμού Τοπικών Σχεδίων για τις πόλεις Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα και Πάφος.

Μεταξύ άλλων, στις κατευθύνσεις πολιτικής που εισηγείται το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου, ο θεσμοθετημένος δηλαδή Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, προτείνεται:

(α) Η μετάβαση σε συμπαγή και πολυκεντρική οργάνωση των πόλεων, με σαφή ιεράρχηση κέντρων, υποκέντρων και κέντρων γειτονιάς, καθώς και καθορισμό αξόνων ανάπτυξης και περιοχών αναζωογόνησης.

(β) Σαφέστερος διαχωρισμός μεταξύ μορφολογικής ταυτότητας και χρήσεων γης, ενίσχυση μικτών χρήσεων και συγκέντρωση αυξημένων πυκνοτήτων σε περιοχές με επαρκή υποδομή και προσβασιμότητα ή και το αντίστροφο, αποφεύγοντας οριζόντιες επεκτάσεις σε νέα γη.

(γ) Η οικιστική ανάπτυξη και η αστική αναζωογόνηση τέθηκαν ως κεντρικοί άξονες. Η έμφαση μετατοπίζεται από την επέκταση προς την ενεργοποίηση και αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος, με ιδιαίτερη αναφορά στην προσιτή κατοικία. Αναδείχθηκε η ανάγκη συνδυασμού πολεοδομικών κινήτρων με οικονομικά και διοικητικά εργαλεία, καθώς και η επιτάχυνση διαδικασιών για έργα επανάχρησης και αναβάθμισης.

(δ) Σημαντική είναι η εφαρμογή ορίων ταχύτητας στις γειτονιές, σχολικών οδών, πλήρων δρόμων και της ανακατανομής του οδικού χώρου. Οι ρυθμίσεις αυτές συνδέονται άμεσα με την οδική ασφάλεια, τη δημόσια υγεία και την καθημερινή λειτουργικότητα της πόλης.

Οι προκλήσεις, συμπληρώνει το ΕΤΕΚ, διαφέρουν μεταξύ των πόλεων: Από τον κατακερματισμό και τη θερμική επιβάρυνση στη Λευκωσία, έως τη άναρχη και τη γραμμική ανάπτυξη στη Λεμεσό, τις ασυμβατότητες χρήσεων και τις περιβαλλοντικά ευαίσθητες ζώνες στη Λάρνακα και την ανάγκη ισορροπίας τουρισμού–καθημερινής πόλης στην Πάφο. Ως εκ τούτου, προτάθηκε η υιοθέτηση πακέτων παρεμβάσεων πενταετίας ανά πόλη, με σαφή εργαλεία εφαρμογής και μετρήσιμους δείκτες.

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ

Τη σημασία του κατασκευαστικού κλάδου στην οικονομία σχολίασαν με δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ τόσο ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης.

Ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι «ανέκαθεν ο κατασκευαστικός τομέας ήταν μία από τις μηχανές της οικονομίας» και ένας από τους πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η επιστροφή σε ρυθμούς ανάπτυξης κάθε φορά που προκύπτουν συνθήκες κρίσης ή ύφεσης. Όπως είπε, τα στοιχεία για τις άδειες οικοδομής τεκμηριώνουν ότι ο τομέας των ακινήτων παραμένει ελκυστικός για επενδύσεις, τόσο για Κύπριους όσο και για ξένους επενδυτές.

Πρόσθεσε ότι οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης του κλάδου συμβάλλουν και στην αύξηση της προσφοράς οικιστικών μονάδων, ώστε να υπάρξει «έστω και μερική εκτόνωση του στεγαστικού προβλήματος». Ως βασικό ζήτημα για τον κλάδο ανέδειξε την εξασφάλιση του αναγκαίου εργατικού δυναμικού, σημειώνοντας ότι «το εργατικό δυναμικό που υπάρχει στην Κύπρο δεν επαρκεί» για να ικανοποιήσει τις ανάγκες.

Από πλευράς ΚΕΒΕ, ο κ. Ρουσουνίδης χαρακτήρισε την αύξηση στις άδειες οικοδομής θετικό στοιχείο για την οικονομία, σημειώνοντας ότι η κυπριακή οικονομία «αποδεικνύει για ακόμη μία φορά την ανθεκτικότητά της» μέσα από κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις.

Όπως ανέφερε, η αύξηση στις άδειες δείχνει ότι η κατασκευαστική βιομηχανία «συνεχίζει να λειτουργεί και να παραμένει σε τροχιά ανάκαμψης και ανάπτυξης», ενώ παράλληλα διαφαίνονται αναπτυξιακές προοπτικές για τη χώρα και θετικές ενδείξεις για την ευρύτερη πορεία της οικονομίας. Ως σημαντική πρόκληση για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά και για άλλους τομείς της οικονομίας, ανέδειξε την πάταξη της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ψηφιακής μετάβασης τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και της κρατικής μηχανής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στις διαδικασίες αδειοδότησης.