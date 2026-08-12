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Το Ιράν αναμένεται να ενταχθεί σύντομα στη Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα (NDB) των BRICS, όπως δήλωσε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, Αμπντουλνασέρ Χεματί, ενόψει συνάντησης της ομάδας στην Ινδία.

Η επιδίωξη της Τεχεράνης για ένταξη στην τράπεζα καταγράφεται ενώ η χώρα παραμένει αντιμέτωπη με εκτεταμένες αμερικανικές και διεθνείς κυρώσεις, χωρίς να έχει ακόμη επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το Ιράν επιδιώκει εναλλακτικούς χρηματοπιστωτικούς διαύλους, εκτός του συστήματος που βασίζεται στο αμερικανικό δολάριο.

Η ένταξη στους BRICS

Το Ιράν εντάχθηκε στους BRICS το 2024, στο πλαίσιο της διεύρυνσης της ομάδας που αποσκοπούσε στην εμβάθυνση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ αναδυόμενων οικονομιών.

Έκτοτε, η Τεχεράνη έχει εκφράσει την επιθυμία της να γίνει μέλος και μέτοχος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας.

«Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της συνεργασίας των χωρών-μελών των BRICS είναι η ίδρυση της New Development Bank και η χώρα μας θα γίνει σύντομα μέλος αυτής της τράπεζας», δήλωσε ο Χεματί, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο ρόλος της Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας

Η NDB ιδρύθηκε το 2015 από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων υποδομών και βιώσιμης ανάπτυξης.

Έκτοτε, η τράπεζα έχει διευρύνει τη σύνθεσή της, εντάσσοντας ως μέλη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο και άλλες αναδυόμενες οικονομίες.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν συμμετέχει στην πρώτη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών κεντρικών τραπεζών των BRICS, την οποία φιλοξενεί η Ινδία, ασκώντας φέτος την εκ περιτροπής προεδρία της ομάδας.

Στόχος η μείωση της εξάρτησης από το δολάριο

Τα κράτη-μέλη των BRICS επιδιώκουν να περιορίσουν την εξάρτησή τους από το αμερικανικό δολάριο, προωθώντας το εμπόριο και τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές στα εθνικά τους νομίσματα.

Ο Χεματί ανέφερε ότι το Ιράν θεωρεί πως τα μέλη της ομάδας μπορούν να πραγματοποιούν μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα εθνικά τους νομίσματα.

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει διμερή και τριμερή νομισματική συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη των BRICS.

Capital.gr