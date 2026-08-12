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Το χρονοδιάγραμμα καταβολής των επιδομάτων για τον Αύγουστο του 2026, καθώς και τις αυξήσεις που δικαιούνται άτομα με αναπηρίες, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας (ΥΔΕΠ).

Οι αυξήσεις θα καταβληθούν αυτόματα στους υφιστάμενους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.

Σύμφωνα με την ΥΔΕΠ, έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διοικητικές και μηχανογραφικές διαδικασίες για την εφαρμογή του περί Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμου του 2026 και του τροποποιητικού νόμου για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τις κοινωνικές παροχές.

Για σκοπούς διαφάνειας και ευκολότερης αναγνώρισης των ποσών, οι αυξήσεις θα εμφανιστούν ως ξεχωριστές πληρωμές από τις τακτικές μηνιαίες παροχές.

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα θα καταβληθεί την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ενώ το επίδομα φροντίδας και οι αυξήσεις στις σχετικές παροχές θα πληρωθούν στις 28 Αυγούστου.

Αναλυτικά:

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026

Επίδομα φροντίδας: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Αύξηση αναπηρικού επιδόματος: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Αύξηση επιδόματος φροντίδας: Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026

Όλα τα ποσά θα κατατεθούν απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο χρόνος εμφάνισης της πίστωσης ενδέχεται να διαφοροποιείται ανάλογα με το τραπεζικό ίδρυμα.

Ποιοι δικαιούνται τις αυξήσεις

Οι αυξήσεις αφορούν δικαιούχους οι οποίοι, στις 31 Ιουλίου 2026, διέθεταν πιστοποιημένη αναπηρία καταχωρισμένη στο σύστημα του ΕΕΕ.

Οι συμπληρωματικές πληρωμές υπολογίζονται με βάση τις εγκεκριμένες παροχές και τις εγκρίσεις που βρίσκονται σε ισχύ για κάθε δικαιούχο.

Τα νέα ποσά του αναπηρικού επιδόματος

Για άτομα με αναπηρία ηλικίας έως 18 ετών θα καταβληθεί συμπληρωματικό ποσό €87, ανεβάζοντας τη συνολική βασική παροχή στα €455.

Για δικαιούχους ηλικίας 18 έως 65 ετών, όπως και για όσους είναι άνω των 65 ετών, προβλέπεται πρόσθετο ποσό €37, με τη συνολική βασική παροχή να διαμορφώνεται στα €405.

Στους δικαιούχους του άρθρου 39(2) θα δοθεί αύξηση 10% επί του καταβαλλόμενου ποσού.

Αναλυτικά:

Άτομα με αναπηρία έως 18 ετών: αύξηση €87 – συνολικό ποσό €455

Άτομα με αναπηρία 18-65 ετών: αύξηση €37 – συνολικό ποσό €405

Άτομα με αναπηρία άνω των 65 ετών: αύξηση €37 – συνολικό ποσό €405

Δικαιούχοι του άρθρου 39(2): αύξηση 10% επί του καταβαλλόμενου ποσού

Επίδομα φροντίδας και διακίνησης

Για την κατ’ οίκον φροντίδα θα καταβληθεί συμπληρωματικό ποσό ίσο με το 10% του εγκεκριμένου ποσού κάθε δικαιούχου, με ημερομηνία αναφοράς τη βασική πληρωμή του Αυγούστου.

Για το επίδομα διακίνησης θα δοθεί η απαιτούμενη διαφορά, ώστε το συνολικό μηνιαίο ποσό να ανέλθει στα €100.

Ειδικότερα:

Για υφιστάμενο επίδομα €30 θα καταβληθούν επιπλέον €70

Για υφιστάμενο επίδομα €40 θα καταβληθούν επιπλέον €60

Για υφιστάμενο επίδομα €50 θα καταβληθούν επιπλέον €50

Πότε θα καταβληθούν τα αναδρομικά

Τα αναδρομικά ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή των νέων νομοθεσιών και την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 2ας Ιουλίου 2026 θα καταβληθούν εντός του τελευταίου τριμήνου του 2026.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μηχανογραφικών και ελεγκτικών διαδικασιών. Οι δικαιούχοι θα ενημερωθούν εγκαίρως για την ακριβή ημερομηνία.

Καμία νέα αίτηση

Η ΥΔΕΠ διευκρινίζει ότι δεν απαιτείται νέα αίτηση ή επικοινωνία με την Υπηρεσία για την καταβολή των αυξήσεων. Η επεξεργασία και η πληρωμή θα γίνουν αυτόματα, βάσει των στοιχείων που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα.

Οι δικαιούχοι καλούνται να βεβαιωθούν ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού και επικοινωνίας που έχουν δηλώσει είναι επικαιροποιημένα, ώστε να αποφεύγονται καθυστερήσεις ή προβλήματα κατά την πίστωση των χρημάτων.

Για πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή 1450, από Δευτέρα έως Παρασκευή, μεταξύ 08:00 και 17:00, ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της ΥΔΕΠ.