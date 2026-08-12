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Οδηγίες προς ασθενείς, προσωπικούς και ειδικούς γιατρούς, καθώς και προς τα φαρμακεία του ΓεΣΥ για τη διαχείριση των φαρμακευτικών προϊόντων της Remedica τα οποία επηρεάζονται από την εθελοντική ανάκληση εξέδωσε σήμερα ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.

Στην ανακοίνωση του ο ΟΑΥ διαχωρίζει τα προϊόντα σε δύο κατηγορίες. Εκείνα για τα οποία υπάρχει διαθέσιμη επιλογή με την ίδια δραστική ουσία και εκείνα για τα οποία δεν υπάρχει σήμερα αντίστοιχη επιλογή συνταγογράφησης και όπως προκύπτει από τα δεδομένα όπως αυτά παρατίθενται, για πέντε σκευάσματα υπάρχουν διαθέσιμες εναλλακτικές επιλογές αλλά για άλλα επτά αναζητούνται, προς το παρόν λύσεις.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τα ακόλουθα 12 σκευάσματα:

Carvidex 25 mg

Clonotril 0,5 mg

Clonotril 2 mg

Cloxacillin 250 mg

Cloxacillin 500 mg

Hydralazine 25 mg

Methyldopa 250 mg

Remycin 100 mg σε δισκία

Lorivan 1 mg

Epsitron 25 mg

Carbimazole 5 mg

Bralix 5 mg/2,5 mg

Χωρίς διαθέσιμο προϊόν της ίδιας δραστικής ουσίας

Ο ΟΑΥ ενημερώνει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη εναλλακτική επιλογή συνταγογράφησης με την ίδια δραστική ουσία για τα εξής:

Clonotril 0,5 mg – clonazepam

Clonotril 2 mg – clonazepam

Cloxacillin 250 mg – cloxacillin

Cloxacillin 500 mg – cloxacillin

Hydralazine 25 mg – hydralazine

Epsitron 25 mg – captopril

Methyldopa 250 mg – methyldopa

Για τα περισσότερα υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα με διαφορετική δραστική ουσία, αλλά από την ίδια φαρμακολογική κατηγορία. Αυτό ισχύει για τα clonotril, cloxacillin, nifedipine και epsitron.

Για τα hydralazine 25 mg και methyldopa 250 mg, ο ΟΑΥ αναφέρει ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη επιλογή ούτε με διαφορετική δραστική ουσία από την ίδια φαρμακολογική κατηγορία.

Ο Οργανισμός θα προχωρήσει σε ενέργειες μέσω της Διεύθυνσης Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας για τον εντοπισμό και την προμήθεια εναλλακτικών φαρμακευτικών προϊόντων.

Η αλλαγή σε φάρμακο με διαφορετική δραστική ουσία δεν αποτελεί απλή αντικατάσταση στο φαρμακείο. Απαιτεί νέα ιατρική αξιολόγηση και κατάλληλη συνταγογράφηση.

Οι εναλλακτικές με την ίδια δραστική ουσία

Για επτά προϊόντα ο ΟΑΥ καταγράφει διαθέσιμες επιλογές με την ίδια δραστική ουσία.

Carbimazole 5 mg: Έχει ήδη εξασφαλιστεί εναλλακτικό προϊόν με carbimazole 5 mg, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα είναι διαθέσιμο από τις 13 Αυγούστου, με διανομή από τη Marathon Distributors.

Carvidex 25 mg: Ως εναλλακτική επιλογή με carvedilol 25 mg καταγράφεται το bicol 25 mg

Remycin 100 mg σε δισκία: Ως επιλογές με doxycycline 100 mg καταγράφονται:

doxat 100 mg δισκία

medomycin 100 mg κάψουλες

remycin 100 mg κάψουλες

Lorivan 1 mg: Ως επιλογή με lorazepam 1 mg καταγράφεται το lorans 1 mg

Βralix 5 mg/2,5 mg: Ως επιλογή με chlordiazepoxide 5 mg και clidinium bromide 2,5 mg καταγράφεται το librax 5 mg/2,5 mg

Παρότι οι εναλλακτικές αυτές περιέχουν την ίδια δραστική ουσία, οι ασθενείς δεν πρέπει να επιλέξουν μόνοι τους προϊόν. Η αντικατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες γιατρού ή φαρμακοποιού και τις διαδικασίες του ΓεΣΥ.

Οδηγίες προς ασθενείς και φαρμακεία

Ο ΟΑΥ καλεί τα φαρμακεία να ελέγξουν τα αποθέματά τους και να διασφαλίσουν ότι τα επηρεαζόμενα προϊόντα δεν θα διατίθενται στους δικαιούχους.

Για τους αριθμούς των παρτίδων και τη διαδικασία επιστροφής, τα φαρμακεία παραπέμπονται στις ανακοινώσεις της Remedica.

Οι ασθενείς καλούνται να επικοινωνήσουν με τους θεράποντες ιατρούς τους προκειμένου να αντικατασταθεί με ασφάλεια η φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τις υποδείξεις της ίδιας της εταιρείας οι ασθενείς καλούνται να επιστρέψουν τα προϊόντα που έχουν στην κατοχή τους στο φαρμακείο της γειτονιάς τους.

Στην ανακοίνωση του ΟΑΥ περιλαμβάνονται επίσης τα σκευάσματα:

Nifedipine 10 mg

Atorstan 10 mg

Atorstan 20 mg

Για τα φάρμακα αυτά οι ασθενείς δεν πρέπει να προχωρήσουν σε καμία αλλαγή. Η ανακοίνωση αφορά τους γιατρούς οι οποίοι πρέπει να προχωρήσουν με τη λήξη των εν ισχύ συνταγών σε αντικατάσταση τους καθώς και τους φαρμακοποιούς οι οποίοι καλούνται να προχωρήσουν στις απαραίτητες σχετικές ενέργειες σε ό,τι αφορά τα αποθέματα τους.