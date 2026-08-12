Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στο περιεχόμενο και όχι μόνο στον χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση εστιάζει το ΑΚΕΛ, θέτοντας σειρά ερωτημάτων προς την Κυβέρνηση για το ύψος των συντάξεων, το πέναλτι του 12%, τις συντάξεις χηρείας και την επέκταση των Ταμείων Προνοίας.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ, Γιώργος Κουκουμάς, αναφέρει ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα χρειάζεται «πραγματική και προοδευτική μεταρρύθμιση», η οποία να στηρίζει τους συνταξιούχους και να διασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα και για τους σημερινούς εργαζόμενους όταν αφυπηρετήσουν.

Το ΑΚΕΛ ζητά, μεταξύ άλλων, απαντήσεις για το πόσους συνταξιούχους θα ωφελήσει η μεταρρύθμιση, κατά πόσο θα αναθεωρηθεί το όριο της φτώχειας, εάν θα δοθεί λύση στο πέναλτι του 12% και στις περιπτώσεις χήρων ανδρών που δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας, καθώς και εάν θα προωθηθεί η επέκταση των Ταμείων Προνοίας σε μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων.

Αυτούσια η γραπτή δήλωση του Γιώργου Κουκουμά:

Το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας χρειάζεται μια πραγματική και προοδευτική μεταρρύθμιση που θα στηρίξει τις χιλιάδες συνταξιούχους της Κύπρου που σήμερα βρίσκονται στη φτώχεια ακόμα και στην εξαθλίωση. Δεν είναι τυχαίο που η Κύπρος έχει πανευρωπαϊκά το υψηλότερο ποσοστό σε συνταξιούχους που εργάζονται μετά τη συνταξιοδότηση επειδή δεν τους φτάνει η σύνταξή τους.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο πότε θα καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, αλλά προπαντός τι περιεχόμενο θα έχει αυτό το νομοσχέδιο; Πόσους συνταξιούχους θα ωφελήσει τελικά και πόσο; Θα είναι μια ολιστική μεταρρύθμιση που θα αγγίξει όλες τις πτυχές του συνταξιοδοτικού ή όχι; Θα συνεχίσει να θεωρεί ως όριο της φτώχειας τα 794 ευρώ -όπως είναι καθηλωμένο εδώ και 15 χρόνια- ή θα το θέσει τουλάχιστον στα 1103 ευρώ όπως άλλωστε το προσδιορίζει η Στατιστική Υπηρεσία του ίδιου του κράτους; Θα δώσει δίκαιη λύση για το πέναλτι του 12%; Θα τερματίσει την αδικία σε βάρος των χήρων αντρών των οποίων οι γυναίκες αποβίωσαν πριν το 2018 και δεν δικαιούνται σύνταξη χηρείας; Θα προνοεί την επέκταση των Ταμείων Προνοίας σε όλους τους εργαζόμενους της χώρας -που σήμερα μόνο το 27% των εργαζομένων απολαμβάνει- μέσα από την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων; Πώς θα έχουν αξιοπρεπές εισόδημα οι αυριανοί συνταξιούχοι, αν δεν έχουν Ταμεία Προνοίας οι σημερινοί εργαζόμενοι;

Όλα αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία αναμένει απαντήσεις από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη το ΑΚΕΛ αλλά προπαντός, οι σημερινοί και οι αυριανοί συνταξιούχοι, η κοινωνία στο σύνολό της. Το σίγουρο είναι ότι ο κόσμος της τρίτης ηλικίας απαιτεί και δικαιούται αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.