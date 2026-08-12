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Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 27 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την ανατροπή υπερφορτωμένου φέρι μποτ στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε, την ώρα που στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Σύμφωνα με τη Μονάδα Πολιτικής Προστασίας της Ζιμπάμπουε, 77 άνθρωποι διασώθηκαν και κατάφεραν να φτάσουν σε ένα μικρό νησί στη λίμνη, από όπου επιχειρούν να τους μεταφέρουν πίσω στην ακτή σκάφη διάσωσης.

I am deeply saddened to hear that a boat carrying 90 people capsized on Lake Kariba in Zimbabwe today.



The boat, owned by the Rural Infrastructure Development Agency (RIDA), a government agency, was on Lake Kariba when it capsized. The head of RIDA is quoted as saying that the… pic.twitter.com/ou8xv91YHo August 11, 2026

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τη συμμετοχή ταχύπλοων, ελικοπτέρου, δυτών και ειδικά εκπαιδευμένων ομάδων.

Το φέρι μποτ είχε χωρητικότητα 90 ατόμων, αλλά επέβαιναν τουλάχιστον 119

Η τραγωδία αποκαλύπτει και το μέγεθος του προβλήματος: το φέρι είχε χωρητικότητα μόλις 90 ανθρώπων, ενώ από τα επίσημα εισιτήρια προκύπτει ότι σε αυτό επέβαιναν τουλάχιστον 114 ενήλικες και πέντε μέλη πληρώματος.

Breaking News :Kariba ferry capsizes_ dozens feared dead 💔💔 pic.twitter.com/0Y2Qg3L9dJ — Everything Zim 🇿🇼 (@everythingzimtv) August 11, 2026

Οι Αρχές της Ζιμπάμπουε προειδοποιούν, μάλιστα, ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να ήταν ακόμη μεγαλύτερος, καθώς ενδέχεται να βρίσκονταν στο σκάφος και παιδιά που δεν χρειάζονταν εισιτήριο και επομένως δεν έχουν καταγραφεί.

Το πλοιάριο εκτελούσε δρομολόγια μεταξύ της πόλης Καρίμπα και νησιών και αλιευτικών καταυλισμών στη λίμνη, μια διαδρομή που μπορεί να διαρκέσει περίπου πέντε ώρες.

This is the RIDA boat named Mbuya Nehanda taking off earlier before the tragedy struck on Lake Kariba today. Communities used this boat as transport from rural Kariba to Kariba urban. It would take some 5hrs or so to cross Lake Kariba. We have very hard questions that require… pic.twitter.com/CF2TEsoki0 — Mutsa Murombedzi MP🇿🇼 (@mutsamu) August 11, 2026

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το φέρι αναχώρησε παρά τον άσχημο καιρό. Σύμφωνα με τον Maxton Kanhema, ένα μεγάλο κύμα ενδέχεται να χτύπησε το σκάφος, προκαλώντας προβλήματα στις μηχανές.

«Υπήρχαν άνθρωποι σε κίνδυνο… υπήρχαν πτώματα στο νερό», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές μετά την ανατροπή.

Μάχη με τον χρόνο για τους αγνοούμενους

Βίντεο που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Ζιμπάμπουε δείχνει ταχύπλοα να κατευθύνονται προς το σημείο όπου βρίσκεται το αναποδογυρισμένο φέρι, ενώ ένα ελικόπτερο πετά πάνω από την περιοχή.

Στην επιχείρηση έχουν κινητοποιηθεί επίσης δύτες, μεγαλύτερα σκάφη και στρατιωτικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι προσπάθειες δυσχεραίνονται από τις κακές καιρικές συνθήκες και τον κυματισμό.

Οι 77 διασωθέντες που έφτασαν σε μικρό νησί αναμένεται να μεταφερθούν με ασφάλεια στην ξηρά, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν την αναζήτηση για τους 27 ανθρώπους που επισήμως παραμένουν αγνοούμενοι.

Η λίμνη Καρίμπα, που βρίσκεται στα σύνορα της Ζιμπάμπουε με τη Ζάμπια, είναι η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη στον κόσμο σε όγκο νερού. Δημιουργήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 μετά την κατασκευή φράγματος στον ποταμό Ζαμβέζη.

Έχει μήκος μεγαλύτερο από 200 χιλιόμετρα και σε ορισμένα σημεία το πλάτος της φτάνει τα 40 χιλιόμετρα, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περίπτωση ναυτικού δυστυχήματος.

iefimerida.gr