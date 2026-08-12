Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ως «μη βιώσιμη» χαρακτήρισε πρόσφατα την ακτοπλοϊκή σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας ο διευθύνων σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας Scandro Holding Ltd, Χαράλαμπος Μανώλη, προειδοποιώντας πως σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι αποφάσεις που ισχύουν σήμερα και δεν εγκριθεί επέκταση στην κρατική επιδότηση, ενδεχομένως το 2027 να είναι η τελευταία χρόνια που θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια.

Την ίδια ώρα, όμως, θα πρέπει να σημειωθεί πως η Ελεγκτική Υπηρεσία όχι μόνο δεν φαίνεται να ασπάζεται αυτές τις θέσεις, αλλά θεωρεί μάλιστα πως η κρατική επιδότηση ήταν υψηλότερη απ’ όση έπρεπε, δημιουργώντας αντικίνητρα για την εταιρεία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Μανώλη στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο σχεδιασμός απέτυχε, αφού ο στόχος για μια αυτόνομη βιώσιμη ακτοπλοϊκή σύνδεση χωρίς κρατική χρηματοδότηση δεν έχει επιτευχθεί.

Να υπενθυμίσουμε πως η Κομισιόν είχε εγκρίνει, με την έναρξη της γραμμής το 2022, κρατική επιδότηση για τρία χρόνια, η οποία στην πορεία επεκτάθηκε για ακόμη τρία. Ουσιαστικά, το κράτος, βάσει των αποφάσεων και των εγκρίσεων που έχουν δοθεί θα επιχορηγεί τη θαλάσσια σύνδεση έως και το 2027. Άρα, βασικά, από το 2028 και έπειτα η ακτοπλοϊκή σύνδεση θα πρέπει να είναι αυτόνομα βιώσιμη, δηλαδή, μόνο μέσω της αγοράς εισιτηρίων και των εσόδων της εταιρείας και όχι με τη βοήθεια του κράτους.

«Δεν υπάρχει ζήτηση»

Σύμφωνα με τον κ. Μανώλη, οι λόγοι πίσω από την αποτυχία αφορούν τη ζήτηση, η οποία όπως περιγράφει ο ίδιος είναι χαμηλή, ιδιαίτερα αν συγκριθεί με το τι συμβαίνει στην Ελλάδα.

Όπως συμπληρώνει, τα ταξίδια ξεκινούν τέλη Μαϊου και ολοκληρώνονται αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, τονίζει πως ούτε ακόμη αυτοί οι μήνες προσφέρουν ουσιαστικά έσοδα, καθώς μόνο ο Αύγουστος καταγράφεται ως μήνας με 100% πληρότητα.

Οι τρεις μήνες, υπογραμμίζει, δεν είναι ικανοί να φέρουν τα απαραίτητα έσοδα, ενώ το πλοίο τους υπόλοιπους μήνες παραμένει ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο, αφού δεν μπορεί να πραγματοποιήσει άλλου είδους δρομολόγια.

Αγκάθι οι αλλαγές στην ΕΕ

Πέραν των πιο πάνω, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας αναφέρεται και σε αλλαγές που θα επιφέρουν αυξήσεις στις τιμές, λέγοντας ουσιαστικά πως, ακόμη και αν τελικά εγκριθεί και επεκταθεί η κρατική επιδότηση, αυτή θα πρέπει να είναι αυξημένη.

Όπως επεξήγησε, τα τέλη του 2029 αναστελλεται για τα ακτοπλοικά πλοία η εξαίρεση που είχε αποφασιστεί για τις χρεώσεις σχετικά με τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Απόφαση που θα φέρει αυξήσεις. Την ίδια ώρα, ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος τομέας είναι οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, που λειτουργούν ως αποτρεπτικός παράγοντας για την προσέλκυση επενδυτών.

Και άλλες στρεβλώσεις η Ελεγκτική

Τα όσα αναφέρει ο κ. Μανώλη δεν φαίνεται να είναι τα μοναδικά αγκάθια για τη συνέχιση της εκτοπλοϊκής σύνδεσης, καθώς η τελευταία έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είχε εντοπίσει διάφορες πρακτικές που δεν βοηθούν στη βιωσιμότητα της.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα κίνητρα που δίνονταν από το κράτος ως εγγυημένη αποζημίωση από τη μη πώληση εισιτηρίων είχαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα. Επιπλέον, είχαν εντοπιστεί και άλλες στρεβλώσεις, όπως για παράδειγμα ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα εισιτήρια, ωστόσο, η πληρότητα του πλοίου άγγιζε μόνο το 69%.

Επιπλέον, πρόβλημα φαίνεται να εντοπίστηκε και στο σύστημα κρατήσεων, αφού κάποιος ταξιδιώτης μπορεί να ταξιδέψει μόνος σε τετράκλινη καμπίνα με χαμηλότερη τιμή από ό,τι αν έκλεινε μονόκλινο, ενώ την ίδια ώρα δεν υπάρχει κανένα «πέναλτι» για ακύρωση εισιτηρίων.

Μάλιστα, η Ελεγκτική Υπηρεσία φαίνεται να έχει αντίθετη άποψη από την εταιρεία, αφού όπως αναφέρει στα ευρήματα της, το ύψος της επιδότησης ανέρχεται κοντά στο 93%, θεωρώντας πως θα μπορούσε να είναι χαμηλότερο.

Ειδικότερα, η εταιρεία λαμβάνει ως αποζημίωση, 5,47 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και επιπλέον 6% επί των πωλήσεων εισιτηρίων.

Ενδεικτικά, το κράτος για την περίοδο 2022-2025 έχει καταβάλει συνολικά στην εταιρεία επιδότηση ύψους €20,4 εκατομμυρίων, ως εξής: