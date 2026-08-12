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Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026 στην Αγγλία. Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε προς τιμήν του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο τον τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο.

Η απονομή του χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου και ο Εθνικός Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Η απονομή και ο Εθνικός Ύμνος

Ο Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή με άλμα στα 8,44 μέτρα και στην απονομή ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο.

Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου προς τιμήν του, σε ακόμη μία μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό στίβο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλησε, μάλιστα, να υπογραμμίσει το μοναδικό επίτευγμά του, υψώνοντας τέσσερα δάχτυλα για τους τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει κατακτήσει.

Η απονομή του χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου και ο Εθνικός Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τέσσερα στα τέσσερα στην Ευρώπη

Ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018, ακολούθησε το Μόναχο το 2022 και η Ρώμη το 2024, ενώ το 2026 πρόσθεσε το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του.

Η απονομή του χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου και ο Εθνικός Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μετά την απονομή, στην καθιερωμένη φωτογραφία των τριών μεταλλιούχων μαζί με τον δεύτερο Σιμόν Εχάμερ και τον τρίτο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο Τεντόγλου έδωσε για ακόμη μία φορά το δικό του στίγμα, βγάζοντας τη γλώσσα και ποζάροντας χαμογελαστός.

Η απονομή του χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου και ο Εθνικός Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η απονομή του χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου και ο Εθνικός Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η απονομή του χρυσού στον Μίλτο Τεντόγλου και ο Εθνικός Ύμνος στο Μπέρμιγχαμ, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

protothema.gr