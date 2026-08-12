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Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο άλμα εις μήκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου 2026 στην Αγγλία. Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε προς τιμήν του Έλληνα πρωταθλητή, ο οποίος πανηγύρισε με τον χαρακτηριστικό του τρόπο τον τέταρτο συνεχόμενο ευρωπαϊκό τίτλο.

Η απονομή και ο Εθνικός Ύμνος

Ο Τεντόγλου κατέκτησε την κορυφή με άλμα στα 8,44 μέτρα και στην απονομή ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για να παραλάβει το χρυσό μετάλλιο.

Ακολούθησε η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου προς τιμήν του, σε ακόμη μία μεγάλη στιγμή για τον ελληνικό στίβο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής θέλησε, μάλιστα, να υπογραμμίσει το μοναδικό επίτευγμά του, υψώνοντας τέσσερα δάχτυλα για τους τέσσερις συνεχόμενους ευρωπαϊκούς τίτλους που έχει κατακτήσει.

Τέσσερα στα τέσσερα στην Ευρώπη

Ο Τεντόγλου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του στο ευρωπαϊκό μήκος. Η αρχή έγινε στο Βερολίνο το 2018, ακολούθησε το Μόναχο το 2022 και η Ρώμη το 2024, ενώ το 2026 πρόσθεσε το τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο στη συλλογή του.

Μετά την απονομή, στην καθιερωμένη φωτογραφία των τριών μεταλλιούχων μαζί με τον δεύτερο Σιμόν Εχάμερ και τον τρίτο Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ, ο Τεντόγλου έδωσε για ακόμη μία φορά το δικό του στίγμα, βγάζοντας τη γλώσσα και ποζάροντας χαμογελαστός.

protothema.gr