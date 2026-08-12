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Θέμα εβδομάδων είναι η επισημοποίηση της αυτονόμησης του Νοσοκομείου Πάφου από την Λεμεσό, την οποία ζητούn έντονα εδώ και χρόνια οι φορείς της επαρχίας. Στην εκτίμηση αυτή προβαίνουν αρμόδιοι κρατικοί φορείς, απαντώντας στις ανησυχίες που άρχισαν να εκφράζονται στην Πάφο για την έλλειψη προόδου στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά την επίσημη εξαγγελία από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κατά την τελετή εγκαινίων των νέων μονάδων του Νοσοκομείου Πάφου στις αρχές Απριλίου.

Οι ίδιοι φορείς επισημαίνουν ότι οι οι διαδικασίες έχουν εισέλθει στο τελικό στάδιο και αναμένεται άμεσα πλέον η υλοποίηση της αυτονόμησης με τον διορισμό Εκτελεστικού Διευθυντή για το Νοσοκομείο Πάφου. Η εξέλιξη αυτή, επισημαίνουν, ακολουθεί και την συμπερίληψη στον προϋπολογισμό του ΟΚΥπΥ θέσεων που αφορούν στον διορισμό εκτελεστικού διευθυντή στην επαρχία Πάφου, αλλά και τριών θέσεων για επιχειρησιακούς διευθυντές, ώστε να υπάρχει διεύθυνση και στην επαρχία Αμμοχώστου η οποία λειτουργεί υπό την περιφέρεια της Λάρνακας.

Μέχρι σήμερα οι δομές του ΟΚΥπΥ στην επαρχία Πάφου λειτουργούν υπό τον εκτελεστικό διευθυντή που εδρεύει στη Λεμεσό. Η υλοποίηση της αυτονόμησης, όπως επισήμως πλέον ανακοίνωσε στους φορείς της Πάφου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σκόρπισε απόλυτη ικανοποίηση.

Ο βουλευτής Πάφου του ΔΗΚΟ, Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος έθεσε κατ΄επανάληψη το θέμα, έκανε λόγο για μια ουσιαστική εξέλιξη, η οποία θα ενισχύσει τη διοικητική αποτελεσματικότητα και θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση και εποπτεία των νοσηλευτηρίων της επαρχίας. Η συγκεκριμένη απόφαση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των υποδομών, βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και συνολική ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας στην Πάφο, αναφέρει. Η διοικητική αυτονόμηση του Νοσηλευτηρίου Πάφου, μια διεκδίκηση ετών, παίρνει σάρκα και οστά πλέον, τόνισε.