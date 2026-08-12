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Ένα απλησίαστο για τις άλλες δημοτικές αρχές ρεκόρ έχει στοχεύσει πλέον ο Δήμος Πάφου: Πρόκειται για τον αριθμό των πολιτικών γάμων που έχει τελέσει, αφού μετά και την φετινή εξίσου καλή χρονιά στον τομέα αυτό, θεωρείται πλέον ορατό το ορόσημο των 40 χιλιάδων πολτικών γάμων που θα έχουν τελεστεί στην δημοτική αρχή.

Ήδη από πριν την φετινή σεζόν το Γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου είχε τελέσει 36.000 και πλέον πολιτικούς γάμους. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό επίτευγμα που αντικατοπτρίζει τη διαχρονική εμπιστοσύνη που δείχνουν χιλιάδες ζευγάρια από όλο τον κόσμο στην Πάφο, επιλέγοντάς την ως τον ιδανικό προορισμό για να ξεκινήσουν τη νέα τους κοινή ζωή, ανέφερε με την αφορμή εκείνη ανακοίνωση της δημοτικής αρχής.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, η Πάφος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτικών γάμων διεθνώς, συνδυάζοντας την απλότητα των διαδικασιών, τη φυσική ομορφιά της περιοχής, την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά και τη μοναδική φιλοξενία που προσφέρει στους επισκέπτες της. Η πολύ προσοδοφόρα αυτή δραστηριότητα, τόσο για την Πάφο όσο και για άλλες τουριστικές αρχές του νησιού, συνεχίζεται με ανοδική τάση εδώ και αρκετά χρόνια και ειδικά στην Πάφο συμβάλλει ολοένα και περισσότερο στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της πόλης.

Με οδηγό την εμπειρία και την επιτυχία των τελευταίων ετών, ανέφερε αρμόδια πηγή, ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να επενδύει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του, με στόχο να προσφέρει σε κάθε ζευγάρι μια αξέχαστη εμπειρία, αντάξια της σημασίας της ημέρας του γάμου του, αλλά και να επιτύχει και ο ίδιος ένα ρεκόρ που φαντάζει απλησίαστο για άλλους προορισμούς, όπως θεωρείται το αριθμητικό επίτευγμα των 40 χιλιάδων πολιτικών γάμων στο σύντομο μέλλον.