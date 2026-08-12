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Πυρετός προσλήψεων παρατηρείται καλοκαιριάτικα στην κρατική μηχανή. Τις τελευταίες 72 ημέρες, δηλαδή από την 1η Ιουνίου μέχρι τις 10 Αυγούστου, έγιναν γύρω στις 700 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο.

Οι προσλήψεις έγιναν μετά από απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), η οποία πρόσφερε διορισμό στους επιτυχόντες υποψηφίους.

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ, οι περισσότερες προσλήψεις έγιναν από τις 3 μέχρι τις 10 Αυγούστου, με τον αριθμό τους να φτάνει τις 396. Τον Ιούλιο πληρώθηκαν 103 θέσεις πρώτου διορισμού, ενώ τον Ιούνιο έγιναν 199 νέες προσλήψεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΔΥ, πολλές από τις θέσεις που πληρώθηκαν είχαν ανοίξει αρκετούς μήνες προηγουμένως.

Σκιές και ερωτηματικά

Ο τόσο μεγάλος αριθμός νέων προσλήψεων που έγιναν στο Δημόσιο τη δεδομένη στιγμή εγείρει κάποια ερωτηματικά. Ειδικά οι 396 νέες θέσεις που πληρώθηκαν μέσα σε μόλις έξι εργάσιμες ημέρες του Αυγούστου δημιουργούν κάποιες σκιές.

Και αυτό την ώρα που το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλλει, όπως αναφέρεται δημόσια, εδώ και χρόνια προσπάθειες για συγκράτηση του κρατικού μισθολογίου, ενώ παράλληλα προωθεί προς τα υπόλοιπα υπουργεία μηνύματα για τήρηση αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας, λόγω της αβεβαιότητας που προκαλούν οι εξωγενείς παράγοντες στην κυπριακή οικονομία.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον «Φ» πως ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται στη νομοθεσία. Επίσης, τόνισε πως πρόκειται για την κάλυψη κενών θέσεων και όχι για τη δημιουργία νέων θέσεων.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του κρατικού προϋπολογισμού του 2026 επιτυγχάνεται, για δεύτερη συνεχή χρονιά, μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων κατά 14.

Συγκεκριμένα, βάσει επίσημων στοιχείων, φέτος θα δημιουργούνταν 458 θέσεις, με την ταυτόχρονη κατάργηση 472 θέσεων.

Πάντως, τα τελευταία χρόνια, κατά την ετοιμασία των κρατικών προϋπολογισμών, το Υπουργείο Οικονομικών σημειώνει πως πολιτική της Κυβέρνησης είναι η πλήρωση των κενών θέσεων με μόνιμο προσωπικό, αντί με έκτακτο.

Χαρτογράφηση θέσεων

Ο «Φ», εξασφαλίζοντας στοιχεία από την επίσημη σελίδα της ΕΔΥ, παραθέτει ενημέρωση για τις θέσεις που έχουν πληρωθεί.

Συγκεκριμένα, από τις 396 προσλήψεις που έγιναν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου από την ΕΔΥ, οι 306 αφορούν θέσεις πρώτου διορισμού σε διάφορα υπουργεία, υφυπουργεία και υπηρεσίες του Δημοσίου και οι 90 αφορούν θέσεις δεσμοφυλάκων.

Στις προσλήψεις της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου περιλαμβάνεται η πλήρωση 150 μόνιμων θέσεων βοηθού γραμματειακού λειτουργού, που αφορούν γενικό γραμματειακό προσωπικό στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού. Αξίζει να σημειωθεί πως οι συγκεκριμένες θέσεις είχαν γνωστοποιηθεί από τον περασμένο Μάρτιο.

Επίσης, περιλαμβάνονται και οι 90 θέσεις δεσμοφυλάκων, οι οποίες πληρώθηκαν μέσω δύο διαφορετικών διαδικασιών. Επιπρόσθετα, αφορούν 34 θέσεις βοηθού ασφαλιστικού λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και 33 θέσεις τεχνικών μηχανικών στα Δημόσια Έργα.

Σε σχέση με τις 103 νέες προσλήψεις που έγιναν τον Ιούλιο, οι περισσότερες αφορούν την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων τεχνικού στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Επίσης, πληρώθηκαν 15 μόνιμες θέσεις Ακολούθων στις Εξωτερικές Υπηρεσίες και 14 θέσεις ιδρυματικών λειτουργών στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

Εξάλλου, οι 199 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο που έγιναν τον Ιούνιο περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, 49 κενές μόνιμες θέσεις λειτουργών εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, 14 μόνιμες θέσεις κτηματολογικού γραφέα στο Τμήμα Κτηματολογίου, καθώς και 15 θέσεις βοηθού ασφαλιστικού λειτουργού στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η διαδικασία των προσλήψεων

Βάσει της νομοθεσίας, οι προσλήψεις για θέσεις πρώτου διορισμού στη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου γίνονται μέσω της ΕΔΥ. Η διαδικασία περιλαμβάνει την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, τη συμμετοχή σε γραπτές ή ειδικές εξετάσεις, όπου απαιτείται, και, τέλος, την προφορική συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής.

Αναλυτικά, το Υπουργείο Οικονομικών προωθεί στη Βουλή καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν την επόμενη χρονιά, οι οποίες εξετάζονται από την κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών και εγκρίνονται από την Ολομέλεια της Βουλής.

Η ΕΔΥ δημοσιεύει τις κενές θέσεις πρώτου διορισμού στην Επίσημη Εφημερίδα και στην ιστοσελίδα της. Η προκήρυξη περιλαμβάνει το Σχέδιο Υπηρεσίας, δηλαδή τα απαιτούμενα ακαδημαϊκά προσόντα, την πείρα, τις γλώσσες και οποιαδήποτε προσόντα θεωρούνται πλεονέκτημα.

Ακολουθεί η υποβολή της αίτησης, η οποία γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ΕΔΥ και απαιτεί εγγραφή στο CY Login. Ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα τόσο κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και όταν λαμβάνεται η απόφαση διορισμού.

Για πολλές θέσεις απαιτείται προηγουμένως επιτυχία στην κυβερνητική γραπτή εξέταση. Για τις θέσεις Α8 και άνω γίνεται προφορική εξέταση από την ΕΔΥ, η οποία αποφασίζει για τους διορισμούς.

Να σημειωθεί ότι, εάν μια θέση δεν περιλαμβάνεται στους ετήσιους καταλόγους θέσεων που υπάγονται στις κυβερνητικές εξετάσεις, τότε εμπλέκεται η Συμβουλευτική Επιτροπή, η οποία μπορεί να οργανώσει ειδική γραπτή εξέταση, προφορική εξέταση ή και τις δύο.