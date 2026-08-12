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Όταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωνε μετά την επίσκεψη Γκουτέρες πως όλος ο Αύγουστος θα αξιοποιηθεί για την προετοιμασία μιας νέας συνόδου 5+1 και ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να κάνει διακοπές, ακριβώς για να εργαστεί για την προετοιμασία, δεν αναμέναμε πως όλη αυτή η διαδικασία θα γίνεται μπροστά στις κάμερες, σε άμεση μετάδοση.

Από την άλλη, όταν ακούγαμε τον Πρόεδρο να δηλώνει πως θα είναι καθημερινή η εργασία για να βγει αποτέλεσμα προς την κατεύθυνση που έδειξε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, αναμέναμε, αν μη τι άλλο, πως οι μέρες αυτές δεν θα αναλώνονταν από Κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε διαπληκτισμούς και δημόσια αλληλοκαρφώματα. Όχι τόσο πολύ, έστω.

Αν πραγματικά η ελληνοκυπριακή πλευρά εργάζεται αυτές τις μέρες, σε συνεργασία υποθέτουμε με την τουρκοκυπριακή πλευρά και τα στελέχη του ΟΗΕ στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, θα μας ήταν πολύ καλοδεχούμενη μια συχνή ενημέρωση. Δεν είναι ότι δεν πιστεύουμε όταν μας λένε πως θα εργαστούν για να πραγματοποιηθεί μια νέα διάσκεψη, με προοπτικές θετικών αποτελεσμάτων. Είναι που θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι σε αυτήν προσπάθεια, έστω διά της ενημέρωσής μας. Να είναι «ζεστή» η κερκίδα.

Έγινε και σύναξη πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό μετά την επίσκεψη Γκουτέρες, ενημέρωσε ο Πρόεδρος, άρχισε να μπαίνει και στο νόημα ο Φειδίας και θα μοιραστεί, είπε, με τους ακόλουθους του όλες τις νέες γνώσεις που αποκτά για το Κυπριακό.

Μετά τη συνεδρία του Εθνικού είπαν ο καθένας με τη σειρά του οι πολιτικοί αρχηγοί αυτά που λένε συνήθως και κρατήσαμε τη διαβεβαίωση από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ πως θα στηρίξουν τον Πρόεδρο για να προχωρήσει σε νέα διαπραγμάτευση από εκεί που μείναμε, κλπ.

Από εκείνη τη μέρα των διαβεβαιώσεων στήριξης του Προέδρου δεν ξανακούσαμε και δεν ξαναείδαμε άλλη δήλωση για το Κυπριακό από τα κόμματα. Το έφαγε η μαρμάγκα το εθνικό θέμα.

Και δεν είναι πως το έχουν οι μέρες να πέφτουν οι τόνοι για να κάνουν τα μπάνια τους λαός και εξουσία. Μια χαρά σκοτώνονται τη μια για τα ενεργειακά, την άλλη για τους ημικρατικούς οργανισμούς, το συμβούλιο του κ. Αρέστη, τον ανασχηματισμό.

Για το Κυπριακό, κανένας – τίποτε. Το αφήνουν έξω -για την ώρα- από τον προεκλογικό που κήρυξαν όλοι για τις προεδρικές του ’28; Ή απλά δεν τους καίει ως θέμα; Το πήραν και αυτοί απόφαση πως δεν πουλά το Κυπριακό; Κάνουν μέγα λάθος.

Άποψη της στήλης είναι πως η πολιτική ευθύνη για τον διαρκή παραμερισμό του Κυπριακού ως θέματος μέγιστης σημασίας για την επιβίωση όλων μας ανήκει σε μεγαλύτερο βαθμό στον Πρόεδρο, παρά στην αντιπολίτευση. Δυστυχώς, συνηθίσαμε από στείρα αντιπολίτευση, δεν μας εκπλήσσουν όλες αυτές οι επιθέσεις για ήσσονος σημασίας θέματα.

Από τον Πρόεδρο όμως αναμένουμε να υψώσει πρώτος απ’ όλους τη σημαία μιας νέας σκληρής, καθημερινής προσπάθειας για το Κυπριακό, αξιοποιώντας έστω το μομέντουμ από την επίσκεψη Γκουτέρες, αλλά και την επικείμενη αποχώρησή του από το αξίωμα του γενικού γραμματέα.

Δεν αμφισβητούμε τις προσπάθειες που κατέβαλε την τελευταία τριετία ο Πρόεδρος. Αποτέλεσμα των οποίων ήταν η δήλωση Γκουτέρες πως αποφάσισε να συγκαλέσει νέα διάσκεψη 5+1, νοουμένου ότι θα υπάρξουν προοπτικές επιτυχίας της.

Δεν αμφισβητούμε πως ο Πρόεδρος θέλει να αποδώσει η προετοιμασία που θα επιτρέψει στον ηγέτη του ΟΗΕ να ανακοινώσει μια νέα διάσκεψη.

Ζητούμε απλώς να γίνει αυτό που είπε ο Πρόεδρος την επομένη της επίσκεψης Γκουτέρες: Καθημερινή εργασία για την προετοιμασία. Γίνεται; Ας μας πει κάποιος πώς γίνεται. Συναντιούνται έστω οι διαπραγματευτές; Δεν μιλούν ούτε στο τηλέφωνο οι δύο ηγέτες; Πρέπει να φάμε και τον Αύγουστο για να βρουν χρόνο να συναντηθούν;

Το είπε πολύ εύστοχα ο Αβέρωφ τις προάλλες: «Υ.Γ 1. Δεν είναι άμοιροι ευθυνών η τουρκοκυπριακή ηγεσία και η Τουρκία. Αλλά δυστυχώς αυτοί βολεύονται με την κατοχή. Αντίθετα, εμάς μας κοστίζει η κωλυσιεργία, καθώς μέρα με τη μέρα τσιμεντώνεται ο διαμελισμός.

»Υ.Γ 2. Εάν επιδεικνύαμε, κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι, τον ίδιο ζήλο για το Κυπριακό, όσο δείχνουμε για το γνωμοδοτικό και τους διορισμούς στους ημικρατικούς οργανισμούς, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα για τον τόπο μας».