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Κατά τη συνάντηση στις 26 Αυγούστου μεταξύ του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων Τουφάν Έρχιουρμαν αναμένεται να συζητηθεί κατά πόσο υπάρχει πρόθεση από Τ/κ πλευράς για πρόοδο στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) ειδικά όσον αφορά στα σημεία διέλευσης, πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Αρμόδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι, κατά τη συνάντηση των δύο ηγετών στις 26 Αυγούστου, αναμένεται να γίνει μια συζήτηση κατά πόσον υπάρχει πρόθεση από τ/κ πλευράς για πρόοδο στα ΜΟΕ ειδικά στα σημεία διέλευσης. Όπως σημειώθηκε, ήδη η συζήτηση έγινε ενώπιον του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ότι υπάρχει και η πρόταση που υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας, στην οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά τοποθετήθηκε θετικά.

Αναμένεται οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών να έχουν συνάντηση για προετοιμασία της συνάντησης της 26ης Αυγούστου, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Όσον αφορά στη διευρυμένη συνάντηση για το Κυπριακό, οι ίδιες πηγές σημείωσαν ότι πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια για προετοιμασία σχετικά με την ουσία. Ήδη γίνεται η καταγραφή των συγκλίσεων, οι οποίες θα δοθούν σε όλους τους εμπλεκομένους – στις δύο πλευρές στην Κύπρο και στις εγγυήτριες δυνάμεις – και ακολούθως αναμένεται ότι ο ΓΓ θα προχωρήσει σε σύγκληση της διευρυμένης. Όπως αναφέρθηκε, υπολογίζεται ότι είναι θέμα εβδομάδων να δοθούν οι συγκλίσεις στα εμπλεκόμενα μέρη.

Σημειώθηκε ότι στόχος είναι να ληφθεί κατά τη διευρυμένη συνάντηση απόφαση για έναρξη συνομιλιών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΓΓ των ΗΕ ανακοίνωσε μετά την κοινή συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον κ. Έρχιουρμαν, στις 29 Ιουλίου στη Λευκωσία, ότι αποφάσισε να συγκαλέσει μία ακόμη συνάντηση 5+1, έπειτα από κατάλληλη προετοιμασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και την ουσία, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

ΚΥΠΕ