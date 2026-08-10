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Η φράση «ΔΗΣΑΚΕΛ» δεν είναι καινούργια, αλλά όποτε αυτή χρησιμοποιείται για να καταδειχθεί η ταυτότητα θέσεων ανάμεσα σε Δημοκρατικό Συναγερμό και ΑΚΕΛ, προκαλεί την οργίλη αντίδραση των δύο. Γιατί το τελευταίο που θέλουν δύο κόμματα με αντίθετη ιδεολογία είναι να τα ταυτίζουν. Ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης, χρησιμοποιώντας το βράδυ του Σαββάτου τον χαρακτηρισμό «ΔΗΣΑΚΕΛ», ήξερε πολύ καλά πως κτυπούσε στο χαμηλό υπογάστριο των δύο αξόνων της αντιπολίτευσης.

Η ένταση της αντιπαράθεσης που συνεχίστηκε και την Κυριακή ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πινδάρου έδειξε πως τα γεγονότα του 2023 συνεχίζουν να αποτελούν αιτία πολέμου και κυρίως να σκιάζουν τη συναγερμική ηγεσία ενόψει του 2028 και τις εσωκομματικές συγκρούσεις που προκύπτουν για το ποιος θα πάρει το χρίσμα του υποψηφίου.

Οι διορισμοί στα διοικητικά συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών λειτούργησαν ως αιτία που έψαχναν οι αντιπολιτευόμενοι για να επιτεθούν στην κυβέρνηση. Και οι ανακοινώσεις του Σαββάτου από ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ ήταν αυτό που έψαχνε η κυβερνητική πλευρά για να καταδείξει ταυτότητα θέσεων των δύο ιδεολογικών πυλώνων της δεξιάς και της αριστεράς.

Η πρώτη επίθεση του Σαββάτου

Ο ΔΗΣΥ χαρακτήρισε το Γνωμοδοτικό ως «μανδύα αξιοκρατίας για κυβερνητικές επιλογές». Περαιτέρω ανέφερε πως «ούτε απαίτησε ούτε διεκδίκησε διορισμούς κομματικών στελεχών». Στην ανακοίνωσή του ο ΔΗΣΥ υποστήριξε: «Η ουσία είναι απλή: το Γνωμοδοτικό εισηγείται, η Κυβέρνηση αποφασίζει. Και, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος, 21 από τους 95 διορισθέντες δεν περιλαμβάνονταν καν στις εισηγήσεις του. Το ερώτημα είναι κατά πόσο η διαδικασία ενισχύει πράγματι την αξιοκρατία ή λειτουργεί ως μανδύας αξιοκρατίας για προαποφασισμένες κυβερνητικές επιλογές».

Το ΑΚΕΛ στη δική του τοποθέτηση ανέφερε χαρακτηριστικά: «Βάφτισαν το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο “εμβληματική μεταρρύθμιση”, αλλά στην πράξη μειώνουν ακόμα περισσότερο την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και την αξιοπιστία στους θεσμούς. Αλλιώς δεν θα προσποιούνταν ότι δεν υπάρχει απόφαση —δική τους απόφαση— για πλήρη αιτιολόγηση κάθε διορισμού που δεν περιλαμβάνεται στις συστάσεις του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Η πραγματικότητα είναι ότι υποσχέθηκαν άλλο τρόπο διακυβέρνησης με αξιοκρατία και διαφάνεια και τελικά ξεπέρασαν και την προηγούμενη κυβέρνηση σε ημετεροκρατία. Έκαναν τους διορισμούς όχημα για τις εκλογές το 2028 αντί αυτοί να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον».

Το πάρτι έχει τελειώσει

Απαντώντας στα δύο κόμματα, ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης υπέδειξε και τα εξής: «Ένα πάρτι που συνήθισαν να κάνουν στο παρελθόν, να μοιράζουν 4 ο ένας, 3 ο άλλος, 2 ο ένας, 2 ο άλλος και ούτω καθεξής. Ήρθε το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο να σταματήσει αυτό το πάρτι», ανέφερε. Απαντώντας στις αναφορές περί «πλιάτσικου» της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως κάποιοι νομίζουν ότι «ο κόσμος έχει κοντή μνήμη». «Θέλετε να σας θυμίσω το “πλιάτσικο της CYTA”; Ποιοι κατέληξαν στη φυλακή και ποιο κόμμα επωφελήθηκε από αυτό το πλιάτσικο;», διερωτήθηκε.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε ειδικότερα σε «ΔΗΣΑΚΕΛ», λέγοντας ότι παρακολουθεί καθημερινά μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων και από τα δύο κόμματα, σημειώνοντας πως «είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτές οι ανακοινώσεις είναι ταυτόσημες». Παράλληλα, τους προέτρεψε «να τις βγάζουν από κοινού».

Κυριακή, γιορτή ανακοινώσεων

Ούτε στιγμή σχόλης δεν υπήρξε την Κυριακή ως προς τις ανακοινώσεις που διαδέχονταν η μια την άλλη.

Το ΑΚΕΛ άνοιξε το χορό για να απαντήσει στις δηλώσεις του ΠτΔ υποδεικνύοντάς του πως «το πάρτι των διορισμών όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά έχει ενταθεί κιόλας». Υπενθύμισε τις επισκέψεις του προέδρου του ΔΗΚΟ στον Λόφο με λίστες και πρόσθεσε πως «οι δηλώσεις του Προέδρου μόνο ως εμπαιγμός της κοινωνίας μπορούν να εκληφθούν. Και, δυστυχώς, φαίνεται ότι η γνώμη της κοινωνίας δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα. Από την πρώτη μέρα της εκλογής του, ο κ. Χριστοδουλίδης έχει το βλέμμα στραμμένο στην επανεκλογή του. Και τους διορισμούς τούς έχει εντάξει σε αυτή τη λογική. Άλλα υποσχέθηκε στον κόσμο ως υποψήφιος και ακριβώς τα αντίθετα κάνει ως Πρόεδρος».

Η πρώτη αντίδραση του ΔΗΣΥ ήταν ήπια και έψεξε τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τον χώρο που επέλεξε να απαντήσει στα δύο κόμματα. Παράλληλα, του υπενθύμισε πως ο ίδιος διερωτήθηκε τι είναι αυτό που χωρίζει τις πολιτικές του από εκείνες του ΔΗΣΥ, αλλά το Σάββατο «δεν δίστασε να επιχειρήσει, με προσβλητικό τρόπο, την ταύτιση ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ». Υπενθύμισε επίσης ότι ως κόμμα «στήριξε συγκεκριμένες πολιτικές της κυβέρνησης».

Πήρε τη σκυτάλη ο Λετυμπιώτης

Στις τοποθετήσεις ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης. «Η πολιτική ταύτιση πλέον δεν χρειάζεται να επισημαίνεται. Αυτοεπιβεβαιώνεται καθημερινά», σημείωσε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η ηγεσία του ΔΗΣΥ διαμαρτύρεται, επειδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε για ταύτιση με το ΑΚΕΛ και, σχεδόν ταυτόχρονα, το ΑΚΕΛ εξέδωσε ανακοίνωση που, όπως σημείωσε, «επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την ταύτιση».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, «η ταύτιση των ηγεσιών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δεν είναι χαρακτηρισμός, αλλά είναι πλέον καθημερινή διαπίστωση».

Επανήλθε με έξι ερωτήματα

Ο ΔΗΣΥ επανήλθε εκτενώς αυτή τη φορά και, στο όνομα των 1282 υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, απαίτησε από την κυβέρνηση να δώσει συγκεκριμένα στοιχεία και να αιτιολογήσει τους 21 διορισμούς εκτός καταλόγου. Το κόμμα έθεσε επίσης έξι ερωτήματα για τα οποία ζήτησε απαντήσεις από την κυβέρνηση, την οποία κάλεσε να σταματήσει «τον λαϊκισμό της εξέδρας».

Η Πινδάρου δεν έμεινε μόνο στην ανακοίνωση αλλά προχώρησε και με δήλωση του εκπροσώπου του κόμματος, ο οποίος υπέδειξε στον ΠτΔ ότι «θα πρέπει να απαντήσει στους πολίτες και όχι στα κόμματα». Στη δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΔΗΣΥ πρόσθεσε κι άλλα ερωτήματα στα έξι της ανακοίνωσης, ζητώντας από την κυβέρνηση να πει «πώς προέκυψαν οι περισσότεροι διορισμοί να είναι στελέχη συγκεκριμένου κυβερνώντος κόμματος καθώς και προσωπικοί του υποστηρικτές;» ενώ διερωτήθηκε εάν ο Πρόεδρος «θέλει να πιστέψουμε ότι ήταν οι πιο ικανοί».

Στόχευσε ψηλά προς την ηγεσία

Η νέα απάντηση από κυβερνητικής πλευράς έδειξε πως ο Λόφος στοχεύει ψηλά προς την ηγεσία της Πινδάρου και όχι προς τη βάση του ΔΗΣΥ.

Ο εκπρόσωπος σημείωσε ότι ο ΠτΔ αναφέρθηκε στη βιομηχανία ανακοινώσεων. «Σήμερα χρειάστηκαν ήδη τρεις ανακοινώσεις για να τον επιβεβαιώσουν τελικά. Και η μέρα δεν έχει ακόμη τελειώσει», αναφέρει, σημειώνοντας ότι «η ηγεσία του ΔΗΣΥ φαίνεται αποφασισμένη να επιβεβαιώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με εντυπωσιακή συνέπεια».

Όσο για την ταύτιση με το ΑΚΕΛ, σημειώνει, «δυστυχώς για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, ούτε αποδίδεται ούτε κατασκευάζεται από την κυβέρνηση. Αποδεικνύεται. Από τον επαναλαμβανόμενο χρονικό συγχρονισμό, από τη συνταύτιση επιχειρηματολογίας, λόγων και θέσεων και από την κοινή στόχευση σχεδόν σε κάθε ζήτημα της επικαιρότητας».

Όταν η σύμπτωση επαναλαμβάνεται με τέτοια συχνότητα, παύει να είναι σύμπτωση, αναφέρει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «απλώς υποδεικνύει το αυταπόδεικτο».

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι προκύπτει πλέον «ένα βαθύτερο πολιτικό ερώτημα που η ηγεσία του ΔΗΣΥ οφείλει κάποια στιγμή να απαντήσει». Διερωτάται με ποιες βασικές πολιτικές συμφωνεί τελικά το ΑΚΕΛ. «Με πολιτικές κεντροδεξιάς κατεύθυνσης, τις οποίες διαχρονικά ισχυρίζεται ότι υπηρετεί, ή με τις θέσεις του ΑΚΕΛ, με τις οποίες ολοένα και συχνότερα συνταυτίζεται;».

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η ηγεσία ενός κόμματος δεν προσδιορίζεται μόνο από την ιστορία και το όνομά του, αλλά «πρωτίστως από τις θέσεις που επιλέγει να υπερασπίζεται σήμερα η ηγεσία του».

Ανέφερε ακόμη ότι οι δύο σημερινές ανακοινώσεις «γεννούν και ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα», και συγκεκριμένα, αν τελικά η ηγεσία του ΔΗΣΥ θεωρεί τη δημιουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θετική και ωφέλιμη θεσμική αλλαγή ή όχι.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε πως όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύσταση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, η ηγεσία του ΔΗΣΥ «έσπευσε να το αμφισβητήσει και να επιχειρήσει την αποδόμησή του», για να προσθέσει στη συνέχεια πως «σήμερα το επικαλείται περίπου ως θεματοφύλακα της αξιοκρατίας. Χαιρόμαστε ειλικρινά για την πρόοδο. Αναμένουμε τώρα και το επόμενο βήμα: να χαιρετίσει δημόσια τη δημιουργία του».

Καταλήγοντας, ζήτησε από τον ΔΗΣΥ να πει ποιο θεωρεί το βέλτιστο μοντέλο επιλογής προσώπων: «Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, ή το σύστημα που εφάρμοζαν επί δεκαετίες και, ενδεχομένως, επιθυμούν να επαναφέρουν;».