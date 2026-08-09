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Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στην Κυβέρνηση, τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ για τους διορισμούς στα Διοικητικά Συμβούλια των Ημικρατικών Οργανισμών.

Αρχικά, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ εξαπέλυσαν νέα πυρά κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας, με αφορμή τις ψεσινές δηλώσεις του Νίκου Χριστοδουλίδη για το θέμα.

Σε ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ αναφέρει πως «το πάρτι των διορισμών όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά έχει ενταθεί κιόλας», αναφέρει το κόμμα, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες προεδρικές δηλώσεις μπορούν να εκληφθούν μόνο ως «εμπαιγμός της κοινωνίας».

Την ίδια ώρα, ο ΔΗΣΥ, απάντησε έντονα στον Πρόεδρο λέγοντας πως επέλεξε τον χώρο εκδήλωσης μνήμης για να απαντήσει στην πολιτική κριτική με αναφορές που χαρακτηρίζει «απαράδεκτες, προσβλητικές και εξόχως διχαστικές».

Συνέχεια στην πολιτική αντιπαράθεση έδωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δύο ανακοινώσεις αφορούν το ίδιο θέμα, υιοθετούν την ίδια επιχειρηματολογία και εκδόθηκαν με «εντυπωσιακό χρονικό συγχρονισμό», επιβεβαιώνοντας, κατά τον ίδιο, την αναφορά του Νίκου Χριστοδουλίδη περί πολιτικής ταύτισης των ηγεσιών των δύο κομμάτων. «Η πολιτική ταύτιση πλέον δεν χρειάζεται να επισημαίνεται. Αυτοεπιβεβαιώνεται καθημερινά», ανέφερε.

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ο ΔΗΣΥ ανέφερε σε νέα του ανακοίνωση, δια του εκπροσώπου του Ονούφριου Κουλλά, ότι «όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να αιτιολογήσει τις πράξεις της στους πολίτες -και τα μέσα ενημέρωσης που επισήμαναν τα κακώς έχοντα-, ρίχνει μια ταύτιση κομμάτων και θεωρεί ότι ξέφυγε».

Ακολούθως, ο κ. Λετυμπιώτης επανήλθε, λέγοντας ότι «οι δύο νέες σημερινές ανακοινώσεις γεννούν και ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα. Τελικά η ηγεσία του ΔΗΣΥ θεωρεί τη δημιουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θετική και ωφέλιμη θεσμική αλλαγή ή όχι; Όταν η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύστασή του, η ηγεσία του ΔΗΣΥ έσπευσε να το αμφισβητήσει και να επιχειρήσει την αποδόμησή του. Σήμερα το επικαλείται περίπου ως θεματοφύλακα της αξιοκρατίας. Χαιρόμαστε ειλικρινά για την πρόοδο. Αναμένουμε τώρα και το επόμενο βήμα: να χαιρετίσει δημόσια τη δημιουργία του. Και αφού, έστω και καθυστερημένα, φαίνεται να αναγνωρίζει την αξία του θεσμού, ας μας πει και κάτι ακόμη: ποια είναι η δική της πρόταση;».

Σε νέα του ανακοίνωση, ο κ. Κουλλά σημείωσε «κατανοούμε τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η κυβέρνηση αφού πιάστηκε στα πράσα να κοροϊδεύει τους πολίτες πως δήθεν έκανε αξιοκρατικούς διορισμούς. Για να μην εκπλήσσεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, θα συνεχίσουμε να απαντούμε όταν μας προκαλεί η κυβέρνηση».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΑΚΕΛ

Όχι, κύριε Χριστοδουλίδη. Το πάρτι των διορισμών όχι μόνο δεν τελείωσε, αλλά έχει ενταθεί κιόλας.

Αν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία, αρκεί να δει κανείς τι συνέβη τις προηγούμενες μέρες στο Προεδρικό, όταν ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ, κ. Νικόλας Παπαδόπουλος, πήγε με τις λίστες του ζητώντας μεγαλύτερη εκπροσώπηση του κόμματός του στους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Γι’ αυτό οι δηλώσεις του Προέδρου μόνο ως εμπαιγμός της κοινωνίας μπορούν να εκληφθούν.

Και, δυστυχώς, φαίνεται ότι η γνώμη της κοινωνίας δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα. Από την πρώτη μέρα της εκλογής του, ο κ. Χριστοδουλίδης έχει το βλέμμα στραμμένο στην επανεκλογή του. Και τους διορισμούς τούς έχει εντάξει σε αυτή τη λογική.

Άλλα υποσχέθηκε στον κόσμο ως υποψήφιος και ακριβώς τα αντίθετα κάνει ως Πρόεδρος.

Υποσχέθηκε διορισμούς με διαφάνεια και αξιοκρατία, μέσω του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου. Υποσχέθηκε ισορροπημένη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών. Υποσχέθηκε διασφάλιση της μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Και κυρίως, έδωσε μια ξεκάθαρη υπόσχεση: ότι, όταν θα απέρριπτε εισήγηση του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, θα εξηγούσε δημόσια τους λόγους.

Τίποτα από αυτά δεν κάνει.

Δεν εξηγεί τις αποφάσεις του. Δεν δίνει λογαριασμό στην κοινωνία. Και την ίδια ώρα αφήνει το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, το οποίο ο ίδιος διόρισε, να απαξιώνεται.

Τελικά, το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι διορισμοί. Είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που ο κ. Χριστοδουλίδης υποσχέθηκε ως υποψήφιος και σε αυτά που πράττει ως Πρόεδρος.

Η κοινωνία δεν χρειάζεται άλλες διαβεβαιώσεις. Χρειάζεται διαφάνεια, αξιοκρατία και λογοδοσία.

Και αυτά, δυστυχώς, δεν τα βλέπει.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επέλεξε τον χώρο μιας εκδήλωσης μνήμης για να επιβεβαιώσει, για ακόμη μια φορά, ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ψύχραιμα και νηφάλια την πολιτική κριτική.

Αντί να σεβαστεί τόσο τον χώρο στον οποίο βρισκόταν όσο και το αξίωμα που κατέχει, επέλεξε απαράδεκτες, προσβλητικές και εξόχως διχαστικές αναφορές.

Την ίδια στιγμή που ο ίδιος έχει κατ’ επανάληψη (και με προφανή υπερβολή και σκοπιμότητα) διερωτηθεί τι είναι αυτό που χωρίζει τις πολιτικές του από εκείνες του ΔΗΣΥ, χθες δεν δίστασε να επιχειρήσει, με προσβλητικό τρόπο, την ταύτιση ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει πολλές φορές προσφέρει καθοριστική στήριξη σε συγκεκριμένες πολιτικές της κυβέρνησης, κάτι που κατ’ επανάληψη έχει αναγνωρίσει ακόμη και το συμπολιτευόμενο ΔΗΚΟ.

Και αυτό θα συνεχίσει να πράττει όταν κρίνει ότι μια πολιτική υπηρετεί το συμφέρον της χώρας και των πολιτών.

Με κανέναν τρόπο, όμως, δεν πρόκειται να απεμπολήσει ούτε το δικαίωμα ούτε την υποχρέωσή του να ασκεί τεκμηριωμένη κριτική εκεί όπου αυτή επιβάλλεται.

Αυτούσια η γραπτή απάντηση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου

Οι σημερινές ανακοινώσεις της ηγεσίας του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ αποτελούν ίσως την καλύτερη απάντηση σε όσους ενοχλήθηκαν από τη χθεσινή αναφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ίδιο θέμα, ίδια επιχειρηματολογία, ίδια επίθεση και, για ακόμη μια φορά, εντυπωσιακός χρονικός συγχρονισμός. Η πολιτική ταύτιση πλέον δεν χρειάζεται να επισημαίνεται. Αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ διαμαρτύρεται επειδή ο Πρόεδρος μίλησε για ταύτιση με το ΑΚΕΛ και, σχεδόν ταυτόχρονα, το ΑΚΕΛ εκδίδει ανακοίνωση που επιβεβαιώνει ακριβώς αυτή την ταύτιση. Δύσκολα θα μπορούσε να υπάρξει πιο εύγλωττη απάντηση.

Η ταύτιση των ηγεσιών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ δεν είναι χαρακτηρισμός. Είναι πλέον καθημερινή διαπίστωση. Απάντησαν στην αναφορά περί ταύτισης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: ταυτόχρονα και ταυτόσημα.

Οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ μπορούν να συνεχίσουν τον μεταξύ τους συγχρονισμό. Αν θέλουν, μπορούν πλέον να συντονίσουν και την ώρα έκδοσης των ανακοινώσεών τους.

Η Κυβέρνηση απλώς υποδεικνύει το αυταπόδεικτο. Και όσο οι ηγεσίες ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ επιμένουν να το επιβεβαιώνουν καθημερινά, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να ενοχλούνται όταν κάποιος το επισημαίνει.

Απάντηση ΔΗΣΥ στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταθέτει τις θέσεις και τις απόψεις του ανεξαρτήτως ποιος συμφωνεί και ποιος διαφωνεί μαζί του.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει να απαντήσει στους πολίτες και όχι στα κόμματα. Θα πρέπει να απαντήσει επί της ουσίας και όχι με επικοινωνιακές ατάκες που δεν αρμόζουν στον θεσμό που υπηρετεί.

Πώς προέκυψε οι περισσότεροι διορισμοί να είναι στελέχη συγκεκριμένου συγκυβερνώντος κόμματος καθώς και προσωπικοί του υποστηρικτές; Θέλει να πιστέψουμε ότι ήταν οι πιο ικανοί; Πώς κάποιοι μπήκαν από την «πίσω πόρτα» χωρίς να κάνουν αίτηση στο Γνωμοδοτικό;

Υπενθυμίζουμε στον Πρόεδρο πως ο ΔΗΣΥ δεν απαίτησε διορισμούς ούτε θεωρεί ότι θα πρέπει να συμμετέχουν τα κόμματα, όπως λανθασμένα είναι η αντίληψη του ΑΚΕΛ. Αν έμπαιναν στον κόπο να διάβαζαν την ανακοίνωσή μας, θα διαπίστωναν τη μεγάλη διαφορά.

Αντί αυτού, προσέφυγαν στην γνωστή και γραφική επικοινωνιακή ατάκα, της δήθεν ταύτισης του ΔΗΣΥ με το ΑΚΕΛ.

Πλέον έχει γίνει κανόνας: όταν η κυβέρνηση δεν μπορεί να αιτιολογήσει τις πράξεις της στους πολίτες -και τα μέσα ενημέρωσης που επισήμαναν τα κακώς έχοντα-, ρίχνει μια ταύτιση κομμάτων και θεωρεί ότι ξέφυγε.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα συνεχίσει να πολιτεύεται υπεύθυνα και να κρίνει με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του τόπου.

Η απάντηση Λετυμπιώτη στον ΔΗΣΥ

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ φαίνεται αποφασισμένη να επιβεβαιώνει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με εντυπωσιακή συνέπεια.

Χθες ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στη βιομηχανία ανακοινώσεων. Σήμερα χρειάστηκαν ήδη τρεις ανακοινώσεις για να τον επιβεβαιώσουν τελικά. Και η μέρα δεν έχει ακόμη τελειώσει.

Όσο για την ταύτιση με το ΑΚΕΛ, δυστυχώς για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, ούτε αποδίδεται ούτε κατασκευάζεται από την Κυβέρνηση. Αποδεικνύεται. Από τον επαναλαμβανόμενο χρονικό συγχρονισμό, από τη συνταύτιση επιχειρηματολογίας, λόγων και θέσεων και από την κοινή στόχευση σχεδόν σε κάθε ζήτημα της επικαιρότητας.

Όταν η σύμπτωση επαναλαμβάνεται με τέτοια συχνότητα, παύει να είναι σύμπτωση. Η Κυβέρνηση απλώς υποδεικνύει το αυταπόδεικτο.

Και εδώ προκύπτει πλέον ένα βαθύτερο πολιτικό ερώτημα που η ηγεσία του ΔΗΣΥ οφείλει κάποια στιγμή να απαντήσει. Με ποιες βασικές πολιτικές συμφωνεί τελικά; Με πολιτικές κεντροδεξιάς κατεύθυνσης, τις οποίες διαχρονικά ισχυρίζεται ότι υπηρετεί, ή με τις θέσεις του ΑΚΕΛ, με τις οποίες ολοένα και συχνότερα συνταυτίζεται;

Γιατί η ηγεσία ενός κόμματος δεν προσδιορίζεται μόνο από την ιστορία και το όνομά του. Προσδιορίζεται πρωτίστως από τις θέσεις που επιλέγει να υπερασπίζεται σήμερα η ηγεσία του.

Επί της ουσίας, όμως, οι δύο νέες σημερινές ανακοινώσεις γεννούν και ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα.

Τελικά η ηγεσία του ΔΗΣΥ θεωρεί τη δημιουργία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου θετική και ωφέλιμη θεσμική αλλαγή ή όχι;

Όταν η Κυβέρνηση ανακοίνωσε τη σύστασή του, η ηγεσία του ΔΗΣΥ έσπευσε να το αμφισβητήσει και να επιχειρήσει την αποδόμησή του. Σήμερα το επικαλείται περίπου ως θεματοφύλακα της αξιοκρατίας. Χαιρόμαστε ειλικρινά για την πρόοδο. Αναμένουμε τώρα και το επόμενο βήμα: να χαιρετίσει δημόσια τη δημιουργία του.

Και αφού, έστω και καθυστερημένα, φαίνεται να αναγνωρίζει την αξία του θεσμού, ας μας πει και κάτι ακόμη: ποια είναι η δική της πρόταση;

Ποιο είναι το βέλτιστο μοντέλο επιλογής προσώπων που προτείνει σήμερα στην κοινωνία; Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο ή το σύστημα που εφάρμοζαν επί δεκαετίες και, ενδεχομένως, επιθυμούν να επαναφέρουν;

Δυστυχώς για την ηγεσία του ΔΗΣΥ, τα γραπτά μένουν. Ακόμη περισσότερο, όμως, μένουν τα δείγματα γραφής. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι εκκωφαντικά. Η κοινωνία τα γνωρίζει πολύ καλά.

Υπάρχει, άλλωστε, ένας στοιχειώδης κανόνας πολιτικού ορθολογισμού: η θέση και η πρόταση προηγούνται του μηδενισμού.

Μέχρι στιγμής, όμως, μηδέν από μηδέν. Καμία πρόταση. Καμία εναλλακτική. Καμία αυτοκριτική. Μόνο ανακοινώσεις.

Αντί, λοιπόν, για τρίτη ανακοίνωση, αναμένουμε την πρώτη πρόταση.

Ίσως μαζί με αυτή να ξεκαθαρίσουν επιτέλους και κάτι ακόμη πιο θεμελιώδες: ποια πολιτική κατεύθυνση επιλέγουν να υπηρετούν. Γιατί όταν οι ανακοινώσεις, τα επιχειρήματα και οι θέσεις συμπίπτουν διαρκώς με εκείνα του ΑΚΕΛ, δεν μπορεί να ενοχλεί η διαπίστωση της ταύτισης. Μπορεί να ενοχλεί μόνο η ίδια η ταύτιση.

Επανέρχεται ο ΔΗΣΥ με νέα πυρά προς την Κυβέρνηση

Κατανοούμε τη δύσκολη θέση που βρίσκεται η κυβέρνηση αφού πιάστηκε στα πράσα να κοροϊδεύει τους πολίτες πως δήθεν έκανε αξιοκρατικούς διορισμούς.

Για να μην εκπλήσσεται ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, θα συνεχίσουμε να απαντούμε όταν μας προκαλεί η κυβέρνηση.

Και να μην ξεχνά ο Πρόεδρος πως αν υπήρχε «πάρτι» όπως είπε, τότε ο ίδιος συμμετείχε σε αυτό αδιαμαρτύρητα για μια ολόκληρη δεκαετία.

Δεν φτάνει που διόρισαν κομματικά στελέχη και φίλους του Προέδρου, κάποιους από την πίσω πόρτα, θέλουν να πιστέψουμε πως αυτό έγινε τυχαία και με αντικειμενική αξιολόγηση.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός ξέρει τι πρεσβεύει. Αλλά τι σχέση έχει η κεντροδεξιά μας κατεύθυνση με την κοροϊδία, το βόλεμα και τις σκοπιμότητες του Προεδρικού;

Δεν είναι ιδεολογικό ζήτημα. Είναι η νοοτροπία που ενοχλεί. Είναι η έλλειψη επιχειρημάτων και πειστικών απαντήσεων.

Μήπως θέλουν να τους πούμε και μπράβο;