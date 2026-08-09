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Χωρίς ναυαγοσώστη λειτουργούσε το beach bar στην Πάρο, όπου έχασε τη ζωή του ένα 4χρονο αγόρι, το οποίο εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην πισίνα της επιχείρησης το απόγευμα του Σαββάτου.

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε μετά το τραγικό περιστατικό, το beach bar εκφράζει τα συλλυπητήριά του προς την οικογένεια του παιδιού και γνωστοποιεί την απόφαση να παραμείνει κλειστό σήμερα σε ένδειξη πένθους.

«Συνέβη ένα θλιβερό γεγονός που στάθηκε μοιραίο, γιατί στοίχισε τη ζωή ενός μικρού παιδιού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση εκφράζει «βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους γονείς και τους συγγενείς» και προσθέτει ότι στις 9 Αυγούστου το beach bar θα παραμείνει κλειστό «ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη του μικρού αγοριού».

Πώς έγινε η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, 8 Αυγούστου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, το 4χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα από δύο νεαρές γυναίκες που βρίσκονταν στον χώρο.

Μόλις έγινε αντιληπτό το παιδί, μπάρμαν της επιχείρησης βούτηξε στην πισίνα και το ανέσυρε. Οι γονείς του βρίσκονταν στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στον 4χρονο εκείνη τη στιγμή. Στην επιχείρηση υπάρχουν δύο πισίνες που επικοινωνούν μεταξύ τους, ενώ δηλωμένος ως ναυαγοσώστης είναι ο ιδιοκτήτης του beach bar.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για να κρατηθεί στη ζωή, ο 4χρονος κατέληξε.

Η έρευνα για τις ευθύνες

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στην πισίνα χωρίς να γίνει εγκαίρως αντιληπτό, καθώς και ποιος είχε την ευθύνη για την επίβλεψή του.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε βάρος των γονέων του 4χρονου και του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

protothema.gr