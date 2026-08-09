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Την περασμένη Δευτέρα το Εθνικό Συμβούλιο (όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε τη σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων) πραγματοποίησε μια ακόμα συνεδρία, αυτή τη φορά για να ενημερωθεί από τον Νίκο Χριστοδουλίδη για τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Στο δίωρο που κράτησε η συνεδρία είχα το χρόνο να κάνω ένα search στο ηλεκτρονικό μου αρχείο και έπεσα σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία Εθνικού Συμβουλίου επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου.

Οι ομοιότητες του τότε με το σήμερα ελάχιστες, οι διαφορές πολλές και σε διάφορα επίπεδα. Ίσως ένα πράγμα που δεν έχει αλλάξει στο πέρασμα του χρόνου, σ’ ό,τι αφορά το Εθνικό Συμβούλιο, είναι η ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας προς τους πολιτικούς αρχηγούς. Από τα ελάχιστα που κρατήθηκαν σε ένα επίπεδο.

Αναπόφευκτα όμως ακόμα και μέσα από μια ματιά στην ασπρόμαυρη φωτογραφία της δεκαετίας του 90 και στην έγχρωμη φωτογραφία του σήμερα, συγκρίνει κανείς την τότε πολιτική ηγεσία με τη σημερινή, και το πώς η καθεμιά αντιμετώπιζε το Κυπριακό.

Σήμερα; Σίγουρα όχι ως μείζον εθνικό θέμα, αλλά μάλλον ως ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί κόμματα, κομματάρχες, πολιτικούς – ας το παραδεχθούμε – και μέσα ενημέρωσης. Κι αυτό όχι γιατί το Κυπριακό έπαψε να έχει την ίδια βαρύτητα και σημασία που έχει σήμερα, μάλλον έχει να κάνει με την άγνοια επί του αντικειμένου πολλών εξ εκείνων που παρακάθονται στις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου.

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι η συντομία αυτή δεν είναι άγνοια αλλά απλώς προϊόν της εποχής του σύντομου soundbite, όπου κανείς πολιτικός δεν μιλά επί μακρόν πια για τίποτα. Οι δηλώσεις όμως δεν είναι απλώς σύντομες – είναι δηλώσεις που προδίδουν, όπως στην περίπτωση του Φειδία, ουσιαστική άγνοια του αντικειμένου.

Στο προσωπικό μου αρχείο έχω ακόμα πολλά αποκόμματα με χαρτί τηλέτυπου, με δηλώσεις πολιτικών αρχηγών μετά από συνεδρίες Εθνικού Συμβουλίου όπως αυτές αποστέλλονταν στις εφημερίδες από το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Αυτά τα αντίγραφα είναι από την περίοδο που ο Γλαύκος Κληρίδης ήταν Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και οι δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών ολόκληρα «σεντόνια». Δημήτρης Χριστόφιας, Σπύρος Κυπριανού, Βάσος Λυσσαρίδης κ.ά. συνήθιζαν να μιλούν επί μακρόν μετά από ανάλογες συνεδρίες, ο καθένας με τη δική του ανάλυση της κατάστασης.

Και σήμερα τι έχουμε; Κάποιες σκόρπιες ατάκες. Από τους συμμετέχοντες δύο άντε τρεις εκ των πολιτικών αρχηγών είναι σε θέση να ζυγίσουν με βαρύτητα τα όσα τους λέει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις που κάνουν μετά τις συνεδρίες του Εθνικού Συμβουλίου, και πόσο αυτά που λένε αποτυπώνουν τα λεχθέντα ή απλώς «ποίημα» προπαρασκευασμένο για τις κάμερες.

Μεταξύ αυτών κι ένας Φειδίας ο οποίος τη μια παραδέχεται ότι «δεν σκαμπάζει γρι» από Κυπριακό και την άλλη ότι θα ζητήσει από τον κόσμο να τοποθετηθεί μέσω εφαρμογής για να πάρει θέση.

Κάποιοι επιμένουν να προσεγγίζουν το συγκεκριμένο «πολιτικό» και άλλους με σχετική ελαφρύτητα. Αυτό όμως είναι λάθος επικίνδυνο. Γιατί είναι αυτοί που αύριο-μεθαύριο μπορεί να κληθούν να λάβουν δύσκολες αποφάσεις, αυτοί που κάποιος συνάδελφος θα βρει, ίσως, σε μια δική μας φωτογραφία, σε τριάντα χρόνια από τώρα. Κάποιους εκτός μπορεί να βολεύει αυτή η κατάσταση, εμάς πάλι εδώ σίγουρα όχι.