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Μια από τις καλοκαιρινές απολαύσεις που επανέρχονται κάθε χρόνο είναι να παρακολουθείς αγαπημένες ταινίες κάτω από τ’ αστέρια. Ο θερινός κινηματογράφος Κωνστάντια στην Παλλουριώτισσα είναι ένα από αυτά τα μέρη, όπου και φέτος προβάλλονται σινεφίλ ταινίες σε έναν Μαραθώνιο Καλοκαιρινών Προβολών, από Τετάρτη μέχρι Κυριακή στις 9:00 το βράδυ, ώς τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Το «Πάρε την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα» (Put your Soul in your Hand and Walk) είναι μια ταινία ντοκιμαντέρ που προσφέρει μια άμεση οπτική γωνία της ζωής υπό πολιορκία στη Γάζα. Οι σκηνές αποτυπώθηκαν από την 25χρονη Παλαιστίνια φωτορεπόρτερ και ποιήτρια Φάτιμα Χασόνα (Fatima Hassona), σε βιντεοκλήσεις της με τη Γαλλοϊρανή σκηνοθέτιδα Σεπιντέχ Φαρσί (Sepideh Farsi) που βρισκόταν στη Γαλλία.

Συνδυάζοντας μια ακατέργαστη αμεσότητα με τη βαθιά ανθρωπιά, η ταινία δείχνει την καθημερινή ζωή κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων και των ισραηλινών βομβαρδισμών μέσα από τα μάτια και τον φακό της ταλαντούχας φωτογράφου, αλλά παράλληλα αποκαλύπτει και την ακλόνητη αισιοδοξία της Φάτιμα, μιας νέας γυναίκας της οποίας η γενιά είναι παγιδευμένη σε έναν ατελείωτο κύκλο πολέμου, λιμού και αντίστασης. Οι συνομιλίες της με τη Φαρσί μάς μεταφέρουν στην καρδιά της σύγκρουσης, ενώ η φυσική απόσταση της Γάζας από την ασφάλεια της Ευρώπης υπογραμμίζει τη βιαιότητα και την τρομερή κατάσταση μέσα σε μια πόλη που ερειπώνεται ραγδαία.

Είναι γεγονός πως μια εικόνα είναι ισχυρότερο όπλο από μια βόμβα, μπορεί μια κάμερα, ακόμα και ένα απλό κινητό τηλέφωνο, να είναι πιο αποτελεσματικά από τα drones, τα κανόνια και τους πυραύλους, μια άμυνα απέναντι στις επιθέσεις, πραγματικές είτε υβριδικές, όπως λέμε την κακόβουλη και τοξική προπαγάνδα, τις «αμυντικές επιθέσεις» (ακόμα και η γλώσσα, αλίμονο, δολοφονείται βάναυσα από τον παραλογισμό των fake news) της ισραηλινής κυβέρνησης εναντίον των Παλαιστίνιων της Γάζας.

Άοπλες οικογένειες και παιδιά, μπροστά στον θάνατο και την καταστροφή κάθε υποδομής, κάθε ζωτικού πόρου στον τόπο τους, εξαναγκάζονται σε μια ακόμα Νάκμπα, ένα είδος αντίστροφης Οδύσσειας από την «Ιθάκη» τους στο πουθενά, καθώς ο τόπος τους κατακλύστηκε από σύγχρονους, αλλά το ίδιο αιμοχαρείς, Κύκλωπες και Λαιστρυγόνες που τους αφανίζουν.

Το «Πάρε την Ψυχή σου στο Χέρι και Περπάτα» είναι ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο, ταυτόχρονα όμως αποτελεί ένα τραγικό μνημείο και μια τελευταία μαρτυρία: Η Φάτιμα και η οικογένειά της σκοτώθηκαν από μια στοχευμένη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στις 16 Απριλίου 2025, μία ημέρα αφότου ανακοινώθηκε πως η ταινία επελέγη για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Άλλη μια απόδειξη πως η ισραηλινή προπαγάνδα δεν ανέχεται τη διάψευσή της, ότι θεωρεί όντως και εκείνη ως όπλο τις εικόνες και τον λόγο, όταν αντιστέκονται και αποκαλύπτουν τα χοντροειδή ψέματά της και των κάθε είδους τρολ που, ακόμα κι εδώ, στην Κύπρο, είτε είναι σε διατεταγμένη, έμμισθη υπηρεσία είτε το κάνουν απλώς από γνήσια διαστροφή.

Αυτά, ωστόσο, μας είναι παντελώς αδιάφορα, οι λόγοι για τους οποίους κάνει κάτι κάποιος δεν έχουν καμιά σημασία παρά μόνο το αποτέλεσμα. Αυτό που μετρά είναι οι επιλογές που κάνουμε. Όπως εκείνη της Φάτιμα Χασόνα, η οποία, πεισματικά αισιόδοξη αλλά και αποφασισμένη, επέλεξε να δείξει στον κόσμο την αλήθεια για την κατάσταση στον τόπο της.

Η νεαρή φωτορεπόρτερ γνώριζε πολύ καλά ότι ο θάνατος ήταν ο καθημερινός σύντροφός της. Καθώς πέρασε τους τελευταίους 18 μήνες πολέμου καταγράφοντας τις αεροπορικές επιδρομές, τον διαρκή εκτοπισμό, την κατεδάφιση του σπιτιού της και τη δολοφονία 11 μελών της οικογένειάς της, το μόνο που απαιτούσε ήταν να μην της επιτραπεί να φύγει ήσυχα.

«Αν πεθάνω, θέλω έναν δυνατό θάνατο» (If I die, I want a loud death), έγραψε η Φάτιμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. «Δεν θέλω να είμαι απλώς μια έκτακτη είδηση ​​ή ένας αριθμός μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων, θέλω έναν θάνατο που θα τον ακούσει ο κόσμος, έναν αντίκτυπο που θα παραμείνει στον χρόνο και μια διαχρονική εικόνα που δεν μπορεί να θαφτεί από τον χρόνο ή τον τόπο». Και η επιθυμία της έγινε, όντως, πραγματικότητα…

Το ντοκιμαντέρ με τις εικόνες που έστειλε η Φάτιμα στη σκηνοθέτιδα Σεπιντέχ Φαρσί συγκέντρωσε διάφορα βραβεία και διακρίσεις: Ήταν επίσημη επιλογή στο Τμήμα ACID του Φεστιβάλ Καννών το 2025, κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Encounters στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου (Berlinale) το 2025, όπως και το Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Γιερεβάν, επίσης το 2025.

* Put your Soul in your Hand and Walk (113΄18+) αραβικά και αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Σήμερα, Κυριακή 9 Αυγούστου στις 21:00, και στις 10 Σεπτεμβρίου. Λευκωσία, Κινηματογράφος Κωνστάντια, Σόλωνος Μιχαηλίδη 15, Παλλουριώτισσα, τηλ. 22 348203.

Στη φωτογραφία, η Φάτιμα Χασόνα ανάμεσα στα ερείπια της Γάζας, «οπλισμένη» με την κάμερά της. Είναι μια από τις εικόνες που έστειλε στη Σεπιντέχ Φαρσί πέρσι, λίγο πριν σκοτωθεί σε μια ισραηλινή επίθεση που στόχευε την ίδια και την οικογένειά της.

chrarv@philelefheros.com

ΕΛΕΥΘΕΡΑ 09.08.2026