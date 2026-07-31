Η επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στο νησί ήταν ένα σημαντικό γεγονός και φυσικά δεν ήρθε από το πουθενά και ούτε στο πλαίσιο ενός εθιμοτυπικού περάσματος με την ευκαιρία της λήξης της θητείας του. Όταν δε αναλογιστεί κάποιος ότι η προηγούμενη ανάλογη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είχε πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2010, τότε αντιλαμβάνεται καλύτερα τη σημασία της παρουσίας Γκουτέρες στην Κύπρο στις 28 και 29 Ιουλίου.

Την ίδια ώρα πρέπει να μπουν στη ζυγαριά και όλα όσα έχουν γίνει από το Μάρτη του 2023 μέχρι και σήμερα σε σχέση με το Κυπριακό, ποιες ήταν οι ενέργειες της Λευκωσίας, η στάση της τουρκοκυπριακής και τουρκικής πλευράς και πώς ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προσέγγιζε το Κυπριακό.

Από την άλλη τα όσα έχουν λεχθεί από τον ΓΓ ΟΗΕ κατά την εδώ παραμονή του δεν μπορεί να περάσουν έτσι χωρίς κάποιος να τα λάβει σοβαρά υπόψη. Ούτε και μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι αυτά που τόνισε στη δήλωσή του ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν λίγο ή πολύ αναμενόμενα.

Γιατί στις όποιες αναλύσεις γίνονται θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα λεχθέντα, αλλά και γραφέντα της περιόδου αμέσως πριν ακόμα ανακοινωθεί το ταξίδι Γκουτέρες στο νησί. Όπως πρέπει να ληφθεί υπόψη το κλίμα που πήγαινε να δημιουργηθεί με το που έγινε γνωστή η κάθοδος Γκουτέρες.

Κρατήθηκε ανοιχτή η προοπτική μιας πενταμερούς διάσκεψης, έκανε αναφορά στις συγκλίσεις, αναφέρθηκε σε παραμέτρους, έδειξε πως ο στόχος είναι να διανύσουν το τελευταίο μίλι.

Εν ολίγοις, ο ΓΓ ΟΗΕ κινήθηκε στις τοποθετήσεις του πάνω στον άξονα που κινείτο όλο αυτό το διάστημα η Λευκωσία.

Τι ήταν αυτό που πρότασσε η Λευκωσία;

Πραγματοποίηση πενταμερούς με στόχο την επανέναρξη συνομιλιών, επιβεβαίωση των συγκλίσεων, διατήρηση του κεκτημένου των συνομιλιών και συνέχιση από το σημείο που είχαν διακοπεί.

Και σ’ αυτά ακριβώς αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.

Η πολιτική που ακολούθησε η Λευκωσία όλο αυτό το διάστημα είχε αποτελέσματα που πάνε πολύ πιο πέρα από την κάθοδο του Αντόνιο Γκουτέρες. Αυτή τη στιγμή η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν είναι κομμάτι της άρνησης.

Στην επίσκεψη Γκουτέρες έρχεται να προστεθεί και η σημερινή παρουσία του Ραφαέλε Φίτο, ο οποίος το πρωί θα δει τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και εν συνεχεία θα συναντηθεί με τον Τουφάν Έρχιουρμαν.

Ούτε και η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν δεδομένη πριν από τρία χρόνια. Χρειάστηκε, ωστόσο, να γίνει μια πολύ συγκεκριμένη δουλειά από πλευράς Κυβέρνησης μέχρι να φτάσει η ΕΕ να επιλέγει έναν αντιπρόεδρο για να εργαστεί και για το Κυπριακό.

Όλα αυτά δεν έχουν παρά να πιστωθούν στην Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη η οποία εργάστηκε συστηματικά για τη διασύνδεση Κυπριακού και ευρωτουρκικών. Μια διασύνδεση η οποία δείχνει ότι δεν ήταν τελικά χάσιμο χρόνου. Αντίθετα, φαίνεται πως αυτή η διασύνδεση είχε και έχει αποτέλεσμα.

Οι σημαντικές αυτές εξελίξεις για το Κυπριακό προέκυψαν όχι τυχαία και από το πουθενά αλλά γιατί κάποιοι εργάζονται κατά τρόπο συγκεκριμένο και στοχευμένο για τον τόπο τους.

Είναι, ωστόσο, λυπηρό και ορισμένοι οφείλουν να προβληματιστούν, όταν την ώρα που οι εξελίξεις τρέχουν κάποιοι άλλοι να ασχολούνται με τις προεδρικές εκλογές του 2028. Την ώρα που ο Γκουτέρες ήταν στο νησί κάποιοι έκαναν συσκέψεις για να δουν τη δυναμική τους εντός κόμματος και το πώς θα επανέλθουν στην εξουσία.

Και πόσο πιστευτή μπορεί να είναι κάποια που ενώ από τη μια δηλώνει πως υπάρχουν εξελίξεις στο Κυπριακό και δεν είναι προτεραιότητα οι επόμενες προεδρικές, από την άλλη κα κάνει συσκέψεις σε σχέση με τις εκλογές του ’28 και να συζητά σενάρια τού πώς θα γίνει Πρόεδρος της Δημοκρατίας;

Αυτό που η κοινωνία αντιλαμβάνεται σε ανάλογες κρίσιμες στιγμές δεν είναι ποιος απλώς βγάζει ανακοινώσεις και φωτογραφίες, αλλά του ποιος εργάζεται για το Κυπριακό. Η κοινωνία αντιλαμβάνεται πως κάποιοι εργάζονται για τον τόπο και άλλη για το θώκο…