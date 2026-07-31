Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά τα αδικήματα των πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, των απειλών, καθώς και της αλόγιστης και επικίνδυνης οδήγησης, η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 23χρονου.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, ο 23χρονος βρισκόταν χθες το απόγευμα σε συνεργείο αυτοκινήτων σε περιοχή της επαρχίας Λευκωσίας, όπου φέρεται να φώναζε και να απειλούσε άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν στον χώρο.

Στη σκηνή κλήθηκαν μέλη της Αστυνομίας και με την άφιξή τους, ο 23χρονος εισήλθε στο όχημά του. Ακολούθως, αφού εκκίνησε αναπτύσσοντας ταχύτητα, παρέσυρε 43χρονο παρευρισκόμενο, προκαλώντας του τραύματα στα πόδια και στους αγκώνες.

Εναντίον του 23χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη σήμερα τα ξημερώματα και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διευκόλυνσης των ανακρίσεων.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωριού συνεχίζει τις εξετάσεις.