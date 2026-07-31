Στο 11,32% υπολόγισε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου το επιτόκιο αναφοράς που προβλέπει το άρθρο 314Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, Κεφ. 154.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στον υπολογισμό ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχει η συγκεκριμένη νομοθεσία.

Το άρθρο 314Α ορίζει ότι πρόσωπο το οποίο, κατά την παροχή δανείου, την παροχή ή παράταση προθεσμίας πληρωμής, την ανανέωση ή την προεξόφληση δανείου, λαμβάνει ή χρεώνει οικονομικό ή περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, διαπράττει ποινικό αδίκημα.

Η πρόνοια καλύπτει το οικονομικό όφελος που λαμβάνεται είτε για το ίδιο το πρόσωπο είτε για τρίτο.

Σε περίπτωση καταδίκης, προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως πέντε έτη ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις €30.000, ή και οι δύο ποινές.