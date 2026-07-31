Η Shell συμφώνησε να πωλήσει τη μονάδα BG Cyprus στον ουγγρικό όμιλο πετρελαίου και φυσικού αερίου MOL Group έναντι ποσού που μπορεί να φθάσει τα 720 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική του βρετανικού ενεργειακού κολοσσού για ενίσχυση της εστίασής του στις δραστηριότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία αναμένεται το 2027, η MOL θα αποκτήσει το μη διαχειριζόμενο ποσοστό 35% που κατέχει η BG Cyprus σε υπεράκτιο τεμάχιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο οποίο βρίσκεται το κοίτασμα φυσικού αερίου «Αφροδίτη» στην Ανατολική Μεσόγειο.

“Η απόφασή μας να αποχωρήσουμε βασίζεται σε μια πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων και σε επιλογές χαρτοφυλακίου, καθώς εστιάζουμε σε ευκαιρίες που ενισχύουν την ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας μας στον τομέα του LNG”, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Σέντερικ Κρέμερς, επικεφαλής του τμήματος Integrated Gas της Shell.

Η Shell επιδιώκει την επέκταση του χαρτοφυλακίου της στο LNG προκειμένου να κεφαλαιοποιήσει την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για το καύσιμο, ενώ την Πέμπτη ανακοίνωσε ότι θα λάβει την τελική επενδυτική απόφαση για τη δεύτερη φάση του έργου LNG στον Καναδά έως τα τέλη του 2026.

Το κοίτασμα “Αφροδίτη”, το οποίο βρίσκεται στην ΑΟΖ της Κύπρου, λειτουργεί υπό τη διαχείριση της κυπριακής θυγατρικής της Chevron με ποσοστό 35%, ενώ η BG Cyprus και η ισραηλινή NewMed Energy κατέχουν μειοψηφικά μερίδια 35% και 30%, αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος BG Group, ο οποίος εξαγοράστηκε από τη Shell το 2016, είχε αποκτήσει το μερίδιο στο κοίτασμα “Αφροδίτη” το 2015 μέσω της κυπριακής θυγατρικής του.

Τη διαχείριση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» έχει η Chevron, ενώ η Shell και η NewMed Energy συμμετέχουν ως μη διαχειριστές εταίροι.