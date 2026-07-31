Μπορεί να έχουμε θετικά αποτελέσματα στο Κυπριακό, με κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις που ενδεχομένως να γίνουν, είπε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κωνσταντίνος Κόμπος, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον νεοδιορισθέντα Ειδικό Απεσταλμένο της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο.

Σε δήλωσε στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον κ. Φίτο, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι η συνάντηση έγινε «στα πλαίσια του διορισμού του κ. Φίτο ως απεσταλμένου για το Κυπριακό.

Ήταν μια πολύ σημαντική, εποικοδομητική συνάντηση. Συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα τόσο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και από άποψης πώς προχωρούμε πιο κάτω σε ό,τι αφορά τις διάφορες επαφές που θα έχει με όλους τους εμπλεκόμενους.

Αποτιμούμε εξαιρετικά θετικά την κάθοδο του στην Κύπρο. Ο χρονισμός είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικός, δεδομένου ότι μόλις προ ολίγων ημερών είχαμε εδώ τον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ.

Η θέση μας ήταν εξ αρχής ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει για πρόοδο στα του Κυπριακού. Τα ευρωτουρκικά είναι ζήτημα το οποίο μπορεί να λειτουργήσουν ως μόχλευση σχετικά με την Τουρκία. Εμείς παραμένουμε σταθεροί υποστηρικτές της προσπάθειας αυτής, και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε επίπεδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα της πρώτης του συνάντησης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη που θα λάβει χώρα σήμερα και θα παραμένουμε πάντοτε σε επαφή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας ακριβώς ότι έχει έναν πολύ σημαντικό και χρήσιμο ρόλο να διαδραματίσει».

Ερωτηθείς αν ο κ. Φίτο θα μεταβεί και στην Τουρκία, ο κ. Κόμπος είπε ότι «προγραμματίζει τα επόμενα του βήματα. Νομίζω μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε ότι ένας Αντιπρόεδρος της Επιτροπής έχει σημεία επαφής και με την Τουρκία, τα οποία υπάρχουν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Άρα, άλλος ένας λόγος για τον οποίο ο διορισμός του συγκεκριμένου Επιτρόπου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή από άποψης εξωτερικού οργανωτικού σχεδιασμού που πρέπει να γίνει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα συνεχιστούν να υπάρχουν εκείνες οι επαφές που θα φέρουν θετικά αποτελέσματα».

Σε ερώτηση αν υπάρχει ο χρόνος για να έχουμε θετικά αποτελέσματα με δεδομένο ότι λήγει η θητεία του νυν ΓΓ των ΗΕ, ο κ. Κόμπος είπε ότι «υπάρχει αυτό το δεδομένο. Υπάρχει, όμως, ταυτόχρονα η βούληση, η οποία εκφράστηκε και από τον ΓΓ και από την ΕΕ, με κάποιες πολύ σημαντικές κινήσεις που ενδεχομένως να γίνουν και να φέρουν θετικό αποτέλεσμα. Μπορεί να έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο για μας έχει σημασία είναι να υπάρχει μια συνεχής κινητικότητα και πρόοδος.

Έχουμε σκέψεις, ιδέες, προτάσεις, οι οποίες συζητούνται. Θα συζητηθούν και κάποιες καινούργιες για το πώς μπορεί και χρονικά να επιταχύνει ενδεχομένως κάποια από αυτά τα ζητήματα, δεδομένης και της περάτωσης της θητείας του Γενικού Γραμματέα. Άρα, υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε πρόοδο. Εμείς εργαζόμαστε για να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να έχουμε αυτήν την πρόοδο. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, όμως, η απάντηση σε όλα αυτά τα ερωτήματα βρίσκεται στην Τουρκία».